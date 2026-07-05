https://sarabic.ae/20260705/نتنياهو-ترامب-لم-يطلب-مني-عدم-العمل-ضد-الأنفاق-في-لبنان--1114959664.html

نتنياهو: ترامب لم يطلب مني عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان

نتنياهو: ترامب لم يطلب مني عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يطلب منه الامتناع عن تنفيذ عمليات ضد الأنفاق في لبنان، مشيرًا إلى أن "الجيش... 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T11:51+0000

2026-07-05T11:51+0000

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وقال نتنياهو، في تصريحات خلال اجتماع الحكومة اليوم الأحد، إن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن طلب "مزعوم" من ترامب بهذا الشأن "خرافات وأخبار كاذبة"، مضيفًا: "هو لم يقل لي شيئًا في هذا الشأن، وأنا لم أطلب منه. نحن نعمل وفق اعتباراتنا". وقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقا إطاريا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

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