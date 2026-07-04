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الرئيس اللبناني يوجه رسالة إلى ترامب
الرئيس اللبناني يوجه رسالة إلى ترامب
سبوتنيك عربي
بعث الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم السبت، برقية إلى نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة. 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T10:33+0000
2026-07-04T10:33+0000
لبنان
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وقال عون، في برقيته: "لا شك أن تاريخ العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية قديم ومتجذر، قِدَم المبادئ والقيم الإنسانية والاجتماعية التي وحدت رؤيتهما، وها هي اليوم تعود بقوة بفضل إصراركم وسعيكم الدؤوب لإعادة الاستقرار والأمن الى الشرق الأوسط بشكل عام، وإلى لبنان بشكل خاص".وتابع: "وإننا، اذ نقدّر مساعيكم في هذا الاطار، ندعوكم الى الاستمرار في الوقوف الدائم الى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة، وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه، علّنا نطوي صفحة الحروب والمآسي والألم ونفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام والاستقرار".وقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقا إطاريا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260703/وزير-الخارجية-اللبناني-الاتفاق-الإطاري-مع-إسرائيل-ليس-نهائيا-وحزب-الله-في-حالة-نكران-كاملة-1114924609.html
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لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي

الرئيس اللبناني يوجه رسالة إلى ترامب

10:33 GMT 04.07.2026
© AP Photo / Hussein Mallaالرئيس اللبناني، جوزاف عون
الرئيس اللبناني، جوزاف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
بعث الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم السبت، برقية إلى نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.
وقال عون، في برقيته: "لا شك أن تاريخ العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية قديم ومتجذر، قِدَم المبادئ والقيم الإنسانية والاجتماعية التي وحدت رؤيتهما، وها هي اليوم تعود بقوة بفضل إصراركم وسعيكم الدؤوب لإعادة الاستقرار والأمن الى الشرق الأوسط بشكل عام، وإلى لبنان بشكل خاص".
وتابع: "وإننا، اذ نقدّر مساعيكم في هذا الاطار، ندعوكم الى الاستمرار في الوقوف الدائم الى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة، وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه، علّنا نطوي صفحة الحروب والمآسي والألم ونفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام والاستقرار".
وقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقا إطاريا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.
وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
وزير الخارجية اللبناني: الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ليس نهائيا و"حزب الله" في حالة نكران كاملة
أمس, 15:24 GMT
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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