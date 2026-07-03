https://sarabic.ae/20260703/وزير-الخارجية-اللبناني-الاتفاق-الإطاري-مع-إسرائيل-ليس-نهائيا-وحزب-الله-في-حالة-نكران-كاملة-1114924609.html
وزير الخارجية اللبناني: الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ليس نهائيا و"حزب الله" في حالة نكران كاملة
وزير الخارجية اللبناني: الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ليس نهائيا و"حزب الله" في حالة نكران كاملة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، اليوم الجمعة، إن خيار التفاوض مع إسرائيل جاء نتيجة ما وصفه بانخراط "المقاومة" في حروب إسناد أدت إلى تداعيات أمنية... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من مجموعة سفراء الدول الفرنكوفونية المعتمدين في لبنان خلال غداء عمل، جرى خلاله بحث التحديات التي يواجهها لبنان والفرص المتاحة أمامه، إضافة إلى عرض شامل للوضع السياسي في ضوء التطورات الأخيرة، ولا سيما ما يُعرف باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. كما اعتبر رجي أن "حزب الله" اللبناني لا يزال في حالة نكران كاملة، وأنه ليس سيد قراره، في حين أن طهران هي التي تقرر عنه وتحدد له خياره السياسي والعسكري، وفقا لبيان من وزارة الخارجية اللبنانية. وشدد وزير الخارجية اللبناني، على أن ما تم توقيعه في إطار الاتفاق "ليس اتفاقا نهائيا، بل هو قاعدة وأساس يمكن الانطلاق منهما لاستكمال المفاوضات حول البنود الـ14 التي لا تزال بحاجة إلى معالجة وتفاوض".كما جدد التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني لضمان قيام دولة قوية وفاعلة، مشيرًا إلى أن الجيش يمتلك الإمكانات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة.ووقّعت إسرائيل ولبنان، الجمعة الماضية، اتفاقا إطاريا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260702/رئيس-البرلمان-اللبناني-إسرائيل-تريد-دفع-الجيش-إلى-مواجهة-مع-المقاومة-وهذا-لن-يحصل-1114880737.html
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لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن
لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية اللبناني: الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ليس نهائيا و"حزب الله" في حالة نكران كاملة
قال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، اليوم الجمعة، إن خيار التفاوض مع إسرائيل جاء نتيجة ما وصفه بانخراط "المقاومة" في حروب إسناد أدت إلى تداعيات أمنية وإنسانية، مضيفا أن الدولة اللبنانية اتجهت إلى المفاوضات باعتبارها الخيار المتاح لوقف إطلاق النار.
جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من مجموعة سفراء الدول الفرنكوفونية المعتمدين في لبنان خلال غداء عمل، جرى خلاله بحث التحديات التي يواجهها لبنان والفرص المتاحة أمامه، إضافة إلى عرض شامل للوضع السياسي في ضوء التطورات الأخيرة، ولا سيما ما يُعرف باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.
كما اعتبر رجي أن "حزب الله" اللبناني لا يزال في حالة نكران كاملة، وأنه ليس سيد قراره، في حين أن طهران هي التي تقرر عنه وتحدد له خياره السياسي والعسكري، وفقا لبيان
من وزارة الخارجية اللبنانية.
وشدد وزير الخارجية اللبناني، على أن ما تم توقيعه في إطار الاتفاق "ليس اتفاقا نهائيا، بل هو قاعدة وأساس يمكن الانطلاق منهما لاستكمال المفاوضات حول البنود الـ14 التي لا تزال بحاجة إلى معالجة وتفاوض".
ولفت إلى أن "أهمية هذا الإطار تكمن في أنه ثبّت استقلالية القرار اللبناني، وكرّس فصل المسار اللبناني عن مسار إسلام آباد" ، مؤكدا أن "الدولة اللبنانية هي التي تفاوض عن نفسها ولا أحد يفاوض باسمها، وقال في هذا الصدد: "نرفض بشكل مطلق أن يفاوض أحد باسمنا، وأن نكون جزءًا من مسار يُملى علينا من الخارج".
كما جدد التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني لضمان قيام دولة قوية وفاعلة، مشيرًا إلى أن الجيش يمتلك الإمكانات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة.
ووقّعت إسرائيل ولبنان، الجمعة الماضية، اتفاقا إطاريا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان
برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.