https://sarabic.ae/20260702/رئيس-البرلمان-اللبناني-إسرائيل-تريد-دفع-الجيش-إلى-مواجهة-مع-المقاومة-وهذا-لن-يحصل-1114880737.html
رئيس البرلمان اللبناني: إسرائيل تريد دفع الجيش إلى مواجهة مع المقاومة وهذا لن يحصل
رئيس البرلمان اللبناني: إسرائيل تريد دفع الجيش إلى مواجهة مع المقاومة وهذا لن يحصل
سبوتنيك عربي
ذكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، أن "إسرائيل تسعى إلى جر الجيش اللبناني للاشتباك مع المقاومة، وهذا هو الهدف الحقيقي الذي تعمل عليه"، إلا... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأجرت صحيفة "الديار" اللبنانية مقابلة مع بري، اليوم الخميس، وصف من خلالها "اتفاق الإطار" الموّقع بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، بأنه "اتفاق فتنة".وأكد بري رفضه لـ"أي انزلاق بالبلاد نحو الانقسام الداخلي"، مشددًا أن "الأولوية اللبنانية في الوقت الراهن هي حماية السلم الأهلي ومنع انتقال الخلاف السياسي إلى الشارع".وحول سبل الخروج من الأزمة، جدد بري رؤيته أن "لبنان يحتاج إلى مظلة دولية تساعد على إنجاز التسوية، وهذه المظلة يجب أن تضم الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وإيران، لأنها تشكل الضمانة الأساسية لأي تسوية قابلة للحياة".وكانت إيران والولايات المتحدة، أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
رئيس البرلمان اللبناني: إسرائيل تريد دفع الجيش إلى مواجهة مع المقاومة وهذا لن يحصل
ذكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، أن "إسرائيل تسعى إلى جر الجيش اللبناني للاشتباك مع المقاومة، وهذا هو الهدف الحقيقي الذي تعمل عليه"، إلا أنه شدد أن "هذا الأمر لن يحصل"، وفق تعبيره.
وأجرت صحيفة
"الديار" اللبنانية مقابلة مع بري، اليوم الخميس، وصف من خلالها "اتفاق الإطار" الموّقع بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، بأنه "اتفاق فتنة".
وأكد بري رفضه لـ"أي انزلاق بالبلاد نحو الانقسام الداخلي"، مشددًا أن "الأولوية اللبنانية في الوقت الراهن هي حماية السلم الأهلي ومنع انتقال الخلاف السياسي إلى الشارع".
وحول سبل الخروج من الأزمة، جدد بري رؤيته أن "لبنان يحتاج إلى مظلة دولية تساعد على إنجاز التسوية، وهذه المظلة يجب أن تضم الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وإيران، لأنها تشكل الضمانة الأساسية لأي تسوية قابلة للحياة".
فيما رحّب رئيس مجلس النواب اللبناني بالاتصالات العربية والدولية الجارية، خاصة المصرية والقطرية، وبكل المبادرات التي تصب في مساعدة لبنان على تجاوز محنته، مؤكدًا أن "أي جهد عربي أو دولي يهدف إلى جمع اللبنانيين وإبعاد شبح الانقسام هو موضع ترحيب".
وكانت إيران والولايات المتحدة
، أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات
بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.