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"يونيفيل": نواجه قيودا تحد من حركتنا في لبنان
"يونيفيل": نواجه قيودا تحد من حركتنا في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الأربعاء، أن عناصرها يواصلون مراقبة الوضع في جنوب لبنان، ويواجهون قيودا تحد من حرية حركتهم. 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T19:25+0000
2026-07-01T19:25+0000
اليونيفيل
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ونشرت القوة الأممية بيانا لها، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلاله مواصلة حفظة السلام التابعون لليونيفيل وجودهم على الأرض، بهدف مراقبة الوضع ورفع تقارير عن الانتهاكات التي يرصدونها، بما يتماشى مع ولاية تلك القوات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.وأضافت: "لا يزال حفظة السلام يواجهون قيودا تحدّ من حرية حركتهم، بما في ذلك إغلاق الطرق جراء الحواجز والأنقاض وعوائق أخرى، ما يؤدي إلى تعليق الدوريات الأساسية والعمليات المتعلقة بالسلامة بشكل مؤقت".وشددت "اليونيفيل" على استمرار تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مع بقاء حفظة السلام التابعين لها في مواقعهم ملتزمين بدعم الاستقرار في جنوب لبنان.وكانت إيران والولايات المتحدة، قد أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260626/عون-يرحب-بسعي-ماكرون-وميلوني-لتشكيل-تحالف-دولي-بعد-انتهاء-مهمة-الـيونيفيل-1114725769.html
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اليونيفيل, لبنان, العالم العربي, الأخبار
اليونيفيل, لبنان, العالم العربي, الأخبار

"يونيفيل": نواجه قيودا تحد من حركتنا في لبنان

19:25 GMT 01.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاليونيفيل لـ"سبوتنيك": التخفيضات في ميزانية الأمم المتحدة كبيرة وستؤثر على عملياتنا
اليونيفيل لـسبوتنيك: التخفيضات في ميزانية الأمم المتحدة كبيرة وستؤثر على عملياتنا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الأربعاء، أن عناصرها يواصلون مراقبة الوضع في جنوب لبنان، ويواجهون قيودا تحد من حرية حركتهم.
ونشرت القوة الأممية بيانا لها، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلاله مواصلة حفظة السلام التابعون لليونيفيل وجودهم على الأرض، بهدف مراقبة الوضع ورفع تقارير عن الانتهاكات التي يرصدونها، بما يتماشى مع ولاية تلك القوات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وأضافت: "لا يزال حفظة السلام يواجهون قيودا تحدّ من حرية حركتهم، بما في ذلك إغلاق الطرق جراء الحواجز والأنقاض وعوائق أخرى، ما يؤدي إلى تعليق الدوريات الأساسية والعمليات المتعلقة بالسلامة بشكل مؤقت".
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26 يونيو, 09:31 GMT
وشددت "اليونيفيل" على استمرار تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مع بقاء حفظة السلام التابعين لها في مواقعهم ملتزمين بدعم الاستقرار في جنوب لبنان.
وكانت إيران والولايات المتحدة، قد أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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