https://sarabic.ae/20260702/عون-لن-نفرط-في-أي-شبر-من-أرض-لبنان-1114894773.html

عون: لن نفرط في أي شبر من أرض لبنان

عون: لن نفرط في أي شبر من أرض لبنان

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن "صيغة الاتفاق الإطاري لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية"، مشددًا أن "التفاوض يمثل الخيار الأسلم والأقل كلفة على لبنان في... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T13:44+0000

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وقال عون، في تصريحات له، إن "غالبية اللبنانيين، ولا سيما أبناء الجنوب، يؤيدون خيار المفاوضات"، معتبرًا أن "المفاوضات ليست خيانة، بل هي حرب دبلوماسية من غير دماء تُزهق هدرًا"، بحسب وسائل إعلام لبنانية.وشدد الرئيس اللبناني أن الدولة "لن تفرط في أي شبر من أرض لبنان"، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن "ما وضعته الرئاسة من أهداف لا يختلف عن أهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء".ووقّعت إسرائيل ولبنان، الجمعة الماضية، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.وكانت إيران والولايات المتحدة، قد أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.

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