https://sarabic.ae/20260702/سنتكوم-حوار-أمني-تقوده-واشنطن-في-البحرين-بمشاركة-سوريا-ولبنان-لأول-مرة-لبحث-التعاون-الدفاعي---1114890801.html

"سنتكوم": حوار أمني تقوده واشنطن في البحرين بمشاركة سوريا ولبنان لأول مرة لبحث التعاون الدفاعي

"سنتكوم": حوار أمني تقوده واشنطن في البحرين بمشاركة سوريا ولبنان لأول مرة لبحث التعاون الدفاعي

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، انعقاد "حوار أمني إقليمي" في البحرين، بمشاركة قادة عسكريين من الولايات المتحدة و11 دولة عربية، من... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T12:34+0000

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2026-07-02T12:34+0000

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وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "الحوار عُقد في الأول من يوليو (تموز) الجاري، باستضافة قوة دفاع البحرين، وجمع قادة دفاع من 12 دولة، لمناقشة التطورات الأمنية الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الدفاعي". وشارك في الاجتماع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، إلى جانب كبار المسؤولين العسكريين من البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مشاركة سوريا ولبنان "تمثل الأولى من نوعها في مؤتمر دفاعي إقليمي تقوده الولايات المتحدة"، معتبرة ذلك "خطوة تعكس توسيع نطاق التنسيق الأمني بين واشنطن وشركائها في المنطقة". وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.

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