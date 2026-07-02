https://sarabic.ae/20260702/إيران-تحذر-واشنطن-استمرار-تحليق-الطائرات-الأمريكية-فوق-مضيق-هرمز-يهدد-أمن-المنطقة-1114890399.html

إيران تحذر واشنطن: استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق مضيق هرمز يهدد أمن المنطقة

إيران تحذر واشنطن: استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق مضيق هرمز يهدد أمن المنطقة

سبوتنيك عربي

أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، أن "استمرار تحليق المقاتلات أو الطائرات المسيّرة الأمريكية فوق مضيق هرمز يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة"، محذرًا من... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T12:20+0000

2026-07-02T12:20+0000

2026-07-02T12:20+0000

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وشدد المقر، التابع للحرس الثوري الإيراني، في بيان له، على أن "إيران لن تدخر أي جهد في ممارسة حقها السيادي لحماية مضيق هرمز"، مؤكداً أنها ستتصدى بحزم وتسحق أي اعتداء أو انتهاك ترتكبه القوات الأمريكية أو الجهات الداعمة لها.وأضاف البيان أن "أمن المضيق يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني، وأن أي تحركات عسكرية وصفها بـ"الاستفزازية" ستواجه برد وفق ما تقتضيه المصالح والسيادة الإيرانية".وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية، كاظم غريب آبادي، في وقت سابق اليوم، إن مضيق هرمز يتم تعريفه بأمر من إيران لا القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).ونشر غريب آبادي، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، اليوم الخميس، تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح من خلالها أن "الاجتماع العسكري في البحرين لا يمكن له أن يصنع نظاما حقوقيا وأمنيا للخليج".وأشار آبادي إلى أن أمن المنطقة يتحقق بوضع نهاية للتدخل الأمريكي وانسحابها من المنطقة واحترام سيادة الدول وقبول الحقائق الجيوسياسية الجديدة، لا تحت المظلة العسكرية الأمريكية".وكانت الدوحة استضافت، أمس الأربعاء، محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عبر وسطاء، في إطار جهود دبلوماسية لخفض التوتر بين الجانبين، عقب تبادل ضربات خلال الفترة الماضية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.

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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم