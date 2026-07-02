https://sarabic.ae/20260702/الخارجية-الإيرانية-مضيق-هرمز-يتم-تعريفه-بأمر-من-طهران-وليس-سنتكوم-1114887814.html

الخارجية الإيرانية: مضيق هرمز يتم تعريفه بأمر من طهران وليس "سنتكوم"

الخارجية الإيرانية: مضيق هرمز يتم تعريفه بأمر من طهران وليس "سنتكوم"

سبوتنيك عربي

قال نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الدولية والقانونية، كاظم غريب آبادي، اليوم الخميس، إن مضيق هرمز يتم تعريفه بأمر من إيران لا القيادة المركزية الأمريكية... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T10:37+0000

2026-07-02T10:37+0000

2026-07-02T10:37+0000

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ونشر غريب آبادي، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، اليوم الخميس، تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح من خلالها أن "الاجتماع العسكري في البحرين لا يمكن له أن يصنع نظاما حقوقيا وأمنيا للخليج".وأشار آبادي إلى أن أمن المنطقة يتحقق بوضع نهاية للتدخل الأمريكي وانسحابها من المنطقة واحترام سيادة الدول وقبول الحقائق الجيوسياسية الجديدة، لا تحت المظلة العسكرية الأمريكية".وكانت الدوحة استضافت، أمس الأربعاء، محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عبر وسطاء، في إطار جهود دبلوماسية لخفض التوتر بين الجانبين، عقب تبادل ضربات خلال الفترة الماضية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.

https://sarabic.ae/20260702/قطر-تقدم-إيجابي-في-المحادثات-بين-وفدي-الولايات-المتحدة-وإيران-1114879127.html

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