https://sarabic.ae/20260702/قطر-تقدم-إيجابي-في-المحادثات-بين-وفدي-الولايات-المتحدة-وإيران-1114879127.html
قطر: تقدم إيجابي في المحادثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران
قطر: تقدم إيجابي في المحادثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الأربعاء، اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين، اجتماعات منفصلة مع وفدي التفاوض الأمريكي والإيراني... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T06:23+0000
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وقال الأنصاري في منشور عبر منصة "إكس"، إن "الوسطاء عقدوا في الدوحة لقاءات منفصلة مع الجانبين"، مشيرًا إلى تحقيق "تقدم إيجابي" في القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقّعة في إسلام آباد، استنادًا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن".وكانت الدوحة، استضافت أمس الأربعاء، محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عبر وسطاء، في إطار جهود دبلوماسية لخفض التوتر بين الجانبين، عقب تبادل ضربات خلال الفترة الماضية.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
https://sarabic.ae/20260702/بزشكيان-إيران-لم-تستسلم-للتهديدات-والغطرسة-ودول-المنطقة-أدركت-ضرورة-التعاون-والتقارب-1114878188.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, قطر, باكستان
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, قطر, باكستان
قطر: تقدم إيجابي في المحادثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الأربعاء، اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين، اجتماعات منفصلة مع وفدي التفاوض الأمريكي والإيراني في العاصمة الدوحة.
وقال الأنصاري في منشور عبر منصة "إكس"، إن "الوسطاء عقدوا في الدوحة لقاءات منفصلة مع الجانبين"، مشيرًا إلى تحقيق "تقدم إيجابي" في القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقّعة في إسلام آباد، استنادًا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن".
وأضاف: "الأطراف اتفقت على مواصلة المشاورات خلال الفترة المقبلة، على أن يُحدد موعد الاجتماع القادم في أقرب وقت ممكن، بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق (علي خامنئي)".
وكانت الدوحة، استضافت أمس الأربعاء، محادثات فنية غير مباشرة
بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عبر وسطاء، في إطار جهود دبلوماسية لخفض التوتر بين الجانبين، عقب تبادل ضربات خلال الفترة الماضية.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها
أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.