https://sarabic.ae/20260702/إسلام-آباد-الاتفاق-على-استئناف-المفاوضات-بين-إيران-والولايات-المتحدة-في-أقرب-وقت-ممكن-1114881341.html

إسلام آباد: الاتفاق على استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن

إسلام آباد: الاتفاق على استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، أن الجانبين الأمريكي والإيراني أحرزا تقدمًا إيجابيًا في ما يتعلق بالمحادثات التي جرت عبر الوسطاء في الدوحة. 02.07.2026, سبوتنيك عربي

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ونشرت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الوسيطين الباكستاني والقطري عقدا اجتماعات منفصلة مع الجانبين الإيراني والأمريكي في الدوحة، وأحرزا تقدما إيجابيا في ما يتعلق بمناقشة مذكرة التفاهم التي وقعت في إسلام آباد، وتلتها القمة التي عقدت في سويسرا.ولفتت إسلام آباد في بيانها إلى أنه "تم الاتفاق على استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، والتي من المرتقب أن تبدأ في الرابع من يوليو وتمتد حتى التاسع منه".وكانت الدوحة، استضافت أمس الأربعاء، محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عبر وسطاء، في إطار جهود دبلوماسية لخفض التوتر بين الجانبين، عقب تبادل ضربات خلال الفترة الماضية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.

https://sarabic.ae/20260702/قطر-تقدم-إيجابي-في-المحادثات-بين-وفدي-الولايات-المتحدة-وإيران-1114879127.html

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