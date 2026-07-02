الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء مهام لواء "غفعاتي" في جنوب لبنان
© Photoرئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء "غفعاتي" أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان، وذلك خلال حفل أُقيم أمس الأربعاء في معسكر "فيلون".
وأوضح الجيش أن قوات اللواء أنهت مهمتها بعد ثمانية أشهر من العمليات العسكرية في مناطق الخيام، وبنت جبيل، وشمال نهر الليطاني، ومرتفعات بوفورت، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
13:44 GMT
وذكر الجيش الإسرائيلي أن العمليات أسفرت، بحسب روايته، عن تدمير مئات البنى التحتية، والقضاء على مئات من عناصر "حزب الله" اللبناني، إضافة إلى ضبط أكثر من ألف قطعة سلاح.
وخلال حفل تخريج قوات اللواء، قال قائد القيادة الشمالية رافي ميلو: "شكرًا لكم نيابةً عن سكان الشمال، لقد غيّرتم الواقع الأمني لسنوات عديدة قادمة ومنحتموهم أمانًا كبيرًا"، وفق تعبيره.
ووقّعت إسرائيل ولبنان، يوم الجمعة الماضي، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
وكانت إيران والولايات المتحدة، قد أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.