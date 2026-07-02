https://sarabic.ae/20260702/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إنهاء-مهام-لواء-غفعاتي-في-جنوب-لبنان-1114900310.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء مهام لواء "غفعاتي" في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء مهام لواء "غفعاتي" في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء "غفعاتي" أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان، وذلك خلال حفل أُقيم أمس الأربعاء في معسكر "فيلون". 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T16:36+0000

2026-07-02T16:36+0000

2026-07-02T16:36+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار لبنان

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110426413_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2bf5d88e9640e7320655c8c8f74d2737.jpg

وأوضح الجيش أن قوات اللواء أنهت مهمتها بعد ثمانية أشهر من العمليات العسكرية في مناطق الخيام، وبنت جبيل، وشمال نهر الليطاني، ومرتفعات بوفورت، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وذكر الجيش الإسرائيلي أن العمليات أسفرت، بحسب روايته، عن تدمير مئات البنى التحتية، والقضاء على مئات من عناصر "حزب الله" اللبناني، إضافة إلى ضبط أكثر من ألف قطعة سلاح. ووقّعت إسرائيل ولبنان، يوم الجمعة الماضي، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.وكانت إيران والولايات المتحدة، قد أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.

https://sarabic.ae/20260702/عون-لن-نفرط-في-أي-شبر-من-أرض-لبنان-1114894773.html

https://sarabic.ae/20260702/الشيباني-من-بيروت-لقائي-اليوم-مع-بري-ممتاز-ونركز-على-تطوير-العلاقات-بين-سوريا-ولبنان-1114882350.html

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية