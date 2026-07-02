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https://sarabic.ae/20260702/الشيباني-من-بيروت-لقائي-اليوم-مع-بري-ممتاز-ونركز-على-تطوير-العلاقات-بين-سوريا-ولبنان-1114882350.html
الشيباني من بيروت: لقائي مع بري ممتاز ونركز على تطوير العلاقات بين سوريا ولبنان
الشيباني من بيروت: لقائي مع بري ممتاز ونركز على تطوير العلاقات بين سوريا ولبنان
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، أن زيارته إلى لبنان، تأتي في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن النقاشات... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T08:42+0000
2026-07-02T09:13+0000
لبنان
أحمد الشرع
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وأضاف الشيباني، في حديث مع الصحفيين بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "وجودنا اليوم في لبنان هو رسالة محبة وتعاون مع جميع المكونات والمؤسسات اللبنانية".وفي رده على سؤال بشأن استئناف اللقاءات مع "حزب الله" بعد اجتماعه مع بري، قال الشيباني: "لقاءاتنا اليوم مجدولة مع مختلف القوى والأطراف اللبنانية، ولا يوجد اليوم لقاء مع "حزب الله"، لكن ذلك قد يحصل مستقبلًا إذا كانت هناك مصلحة تصب في مصلحة الطرفين".وجاءت زيارة الشيباني إلى لبنان، بعد موجة جدل كبيرة أثارتها تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تدخل سوريا في لبنان، حيث قال ترامب، في يونيو/ حزيران الماضي، إنه اقترح على إسرائيل أن "تقوم سوريا بمراقبة "حزب الله"، لأنهم سيؤدون المهمة على نحو أفضل"، وفق تعبيره.كما أن تصريحات ترامب بشأن التدخل السوري في لبنان، دفعت الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ليوضح موقف بلاده مما يحدث في لبنان، حيث قال: "لن نرى سوريا ولا الرئيس الشرع متدخلين إلى لبنان لنزع سلاح "حزب الله"، وما قاله ترامب لا يعني دخول قوات سورية إلى لبنان، بل البحث عن دور سوري إيجابي للمساعدة في إيجاد حل".وشدد الشرع أن "خسارة أي مكون في لبنان هي خسارة للمنطقة بأكملها"، داعياً إلى تغليب المصالح الوطنية والحفاظ على التوازن والاستقرار الداخلي.
https://sarabic.ae/20260621/الشرع-لا-أمانع-في-الجلوس-مع-حزب-الله-على-طاولة-الحوار-إن-كان-في-ذلك-مصلحة-سوريا-ولبنان--1114574196.html
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لبنان, أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
لبنان, أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الشيباني من بيروت: لقائي مع بري ممتاز ونركز على تطوير العلاقات بين سوريا ولبنان

08:42 GMT 02.07.2026 (تم التحديث: 09:13 GMT 02.07.2026)
© Sputnikالشيباني من بيروت: لقائي اليوم مع بري ممتاز ونركز على تطوير العلاقات بين سوريا ولبنان
الشيباني من بيروت: لقائي اليوم مع بري ممتاز ونركز على تطوير العلاقات بين سوريا ولبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
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حصري
صرّح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، أن زيارته إلى لبنان، تأتي في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن النقاشات تركّز على تطوير العلاقات السورية اللبنانية.
وأضاف الشيباني، في حديث مع الصحفيين بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "وجودنا اليوم في لبنان هو رسالة محبة وتعاون مع جميع المكونات والمؤسسات اللبنانية".

وأردف الشيباني: "لقاؤنا اليوم مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ممتاز جدًا، ويصب في مصلحة العلاقات السورية اللبنانية".

وفي رده على سؤال بشأن استئناف اللقاءات مع "حزب الله" بعد اجتماعه مع بري، قال الشيباني: "لقاءاتنا اليوم مجدولة مع مختلف القوى والأطراف اللبنانية، ولا يوجد اليوم لقاء مع "حزب الله"، لكن ذلك قد يحصل مستقبلًا إذا كانت هناك مصلحة تصب في مصلحة الطرفين".

وختم وزير الخارجية السوري بالقول: "تركز نقاشاتنا اليوم على كيفية تطوير العلاقات بين سوريا ولبنان، وقد جلسنا مع مختلف الأطراف اللبنانية، وزيارتنا اليوم تأتي في إطار دعم لبنان".

وجاءت زيارة الشيباني إلى لبنان، بعد موجة جدل كبيرة أثارتها تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تدخل سوريا في لبنان، حيث قال ترامب، في يونيو/ حزيران الماضي، إنه اقترح على إسرائيل أن "تقوم سوريا بمراقبة "حزب الله"، لأنهم سيؤدون المهمة على نحو أفضل"، وفق تعبيره.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
الشرع: لا أمانع في الجلوس مع "حزب الله" على طاولة الحوار إن كان في ذلك مصلحة سوريا ولبنان
21 يونيو, 19:20 GMT
كما أن تصريحات ترامب بشأن التدخل السوري في لبنان، دفعت الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ليوضح موقف بلاده مما يحدث في لبنان، حيث قال: "لن نرى سوريا ولا الرئيس الشرع متدخلين إلى لبنان لنزع سلاح "حزب الله"، وما قاله ترامب لا يعني دخول قوات سورية إلى لبنان، بل البحث عن دور سوري إيجابي للمساعدة في إيجاد حل".

وفي ما يتعلق بـ"حزب الله"، قال الشرع إن "دمشق مستعدة للحوار إذا كان ذلك يخدم مصالح البلدين"، مضيفًا: "سنجلس مع "حزب الله" على طاولة واحدة إن كان الأمر يصب في صالح سوريا ولبنان". وقال الشرع إنه إذا كان ذلك يخدم مصالح لبنان وسوريا، فهو منفتح على الجلوس مع "حزب الله".

وشدد الشرع أن "خسارة أي مكون في لبنان هي خسارة للمنطقة بأكملها"، داعياً إلى تغليب المصالح الوطنية والحفاظ على التوازن والاستقرار الداخلي.
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