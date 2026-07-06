https://sarabic.ae/20260706/بري-يطالب-بتدخل-دولي-لوقف-عمليات-التدمير-الممنهج-لقرى-ومدن-جنوبي-لبنان-1114989011.html

بري يطالب بتدخل دولي لوقف عمليات "التدمير الممنهج" لقرى ومدن جنوبي لبنان

بري يطالب بتدخل دولي لوقف عمليات "التدمير الممنهج" لقرى ومدن جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، بتدخل دولي لوقف عمليات "التدمير الممنهج" لقرى مدينة بنت جبيل والأقضية المجاورة جنوبي لبنان، داعيًا المجتمع... 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T11:42+0000

2026-07-06T11:42+0000

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن بري قوله إن "المستوى السياسي الإسرائيلي يروج، أكاذيب تهدف إلى إثارة الفتنة بين أبناء الوطن"، مؤكدًا أن "هذه المحاولات لن تنجح في تحقيق أهدافها".وشدد رئيس البرلمان اللبناني أن أبناء القرى الحدودية "لن يساوموا على وطنهم تحت أي ظرف"، مؤكدًا تمسكهم بأرضهم ووحدتهم في مواجهة التطورات الراهنة.ويوم أمس الأحد، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، قيام الجيش الإسرائيلي، بنسف حي كامل في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، واصفًا ذلك بأنه امتداد لما سماه "السلوك البربري والوحشي الذي تنتهجه إسرائيل".ودعا الأمين العام للجامعة العربية، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم إزاء النزعة التوسعية الإسرائيلية، مؤكدًا ضرورة وقف الانتهاكات وحماية المدنيين في المنطقة.ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

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https://sarabic.ae/20260705/سموتريتش-الاتفاق-يمنح-إسرائيل-شرعية-للبقاء-في-منطقة-أمنية-داخل-جنوب-لبنان-1114966684.html

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