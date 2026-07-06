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القوات الروسية تحبط هجوما واسع النطاق حاول نظام كييف شنه- وزارة الدفاع
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مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
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موزاييك
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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بين بيروت والقاهرة
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بري يطالب بتدخل دولي لوقف عمليات "التدمير الممنهج" لقرى ومدن جنوبي لبنان
بري يطالب بتدخل دولي لوقف عمليات "التدمير الممنهج" لقرى ومدن جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، بتدخل دولي لوقف عمليات "التدمير الممنهج" لقرى مدينة بنت جبيل والأقضية المجاورة جنوبي لبنان، داعيًا المجتمع... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T11:42+0000
2026-07-06T11:42+0000
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن بري قوله إن "المستوى السياسي الإسرائيلي يروج، أكاذيب تهدف إلى إثارة الفتنة بين أبناء الوطن"، مؤكدًا أن "هذه المحاولات لن تنجح في تحقيق أهدافها".وشدد رئيس البرلمان اللبناني أن أبناء القرى الحدودية "لن يساوموا على وطنهم تحت أي ظرف"، مؤكدًا تمسكهم بأرضهم ووحدتهم في مواجهة التطورات الراهنة.ويوم أمس الأحد، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، قيام الجيش الإسرائيلي، بنسف حي كامل في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، واصفًا ذلك بأنه امتداد لما سماه "السلوك البربري والوحشي الذي تنتهجه إسرائيل".ودعا الأمين العام للجامعة العربية، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم إزاء النزعة التوسعية الإسرائيلية، مؤكدًا ضرورة وقف الانتهاكات وحماية المدنيين في المنطقة.ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260706/إسرائيل-تعلن-تحييد-20-قياديا-من-حزب-الله-في-حداثا-جنوبي-لبنان-1114984231.html
https://sarabic.ae/20260705/سموتريتش-الاتفاق-يمنح-إسرائيل-شرعية-للبقاء-في-منطقة-أمنية-داخل-جنوب-لبنان-1114966684.html
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بري يطالب بتدخل دولي لوقف عمليات "التدمير الممنهج" لقرى ومدن جنوبي لبنان

11:42 GMT 06.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه الشيباني
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، بتدخل دولي لوقف عمليات "التدمير الممنهج" لقرى مدينة بنت جبيل والأقضية المجاورة جنوبي لبنان، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف التصعيد في المناطق الحدودية.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن بري قوله إن "المستوى السياسي الإسرائيلي يروج، أكاذيب تهدف إلى إثارة الفتنة بين أبناء الوطن"، مؤكدًا أن "هذه المحاولات لن تنجح في تحقيق أهدافها".
وشدد رئيس البرلمان اللبناني أن أبناء القرى الحدودية "لن يساوموا على وطنهم تحت أي ظرف"، مؤكدًا تمسكهم بأرضهم ووحدتهم في مواجهة التطورات الراهنة.
صورة التقطها قمر صناعي لقرية فروان في لبنان، 24 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
إسرائيل تعلن تحييد "20 قياديا من حزب الله" في حداثا جنوبي لبنان
09:28 GMT
ويوم أمس الأحد، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، قيام الجيش الإسرائيلي، بنسف حي كامل في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، واصفًا ذلك بأنه امتداد لما سماه "السلوك البربري والوحشي الذي تنتهجه إسرائيل".

وقال فهمي، في بيان له، إن "سياسة العقوبات الجماعية بحق السكان تمثل انتهاكًا صارخًا ومرفوضًا للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدًا أن استهداف المناطق المدنية يفاقم معاناة المدنيين ويقوض قواعد القانون الدولي.

ودعا الأمين العام للجامعة العربية، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم إزاء النزعة التوسعية الإسرائيلية، مؤكدًا ضرورة وقف الانتهاكات وحماية المدنيين في المنطقة.
ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
سموتريتش: الاتفاق يمنح إسرائيل شرعية للبقاء في منطقة أمنية داخل جنوب لبنان
أمس, 14:30 GMT
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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