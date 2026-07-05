https://sarabic.ae/20260705/الجامعة-العربية-تدين-نسف-حي-في-بنت-جبيل-وتدعو-المجتمع-الدولي-لوقف-النهج-الإسرائيلي-1114977425.html
الجامعة العربية تدين نسف حي في بنت جبيل وتدعو المجتمع الدولي لوقف "النهج الإسرائيلي"
الجامعة العربية تدين نسف حي في بنت جبيل وتدعو المجتمع الدولي لوقف "النهج الإسرائيلي"
سبوتنيك عربي
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، قيام الجيش الإسرائيلي، بنسف حي كامل في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، واصفا ذلك بأنه امتداد لما سماه "السلوك... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T19:51+0000
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وقال فهمي، في بيان له، إن "سياسة العقوبات الجماعية بحق السكان تمثل انتهاكًا صارخًا ومرفوضًا للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أن استهداف المناطق المدنية يفاقم معاناة المدنيين ويقوض قواعد القانون الدولي.ودعا الأمين العام للجامعة العربية، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم إزاء النزعة التوسعية الإسرائيلية، مؤكدًا ضرورة وقف الانتهاكات وحماية المدنيين في المنطقة.ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260705/سموتريتش-الاتفاق-يمنح-إسرائيل-شرعية-للبقاء-في-منطقة-أمنية-داخل-جنوب-لبنان-1114966684.html
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جامعة الدول العربية, أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
جامعة الدول العربية, أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
الجامعة العربية تدين نسف حي في بنت جبيل وتدعو المجتمع الدولي لوقف "النهج الإسرائيلي"
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، قيام الجيش الإسرائيلي، بنسف حي كامل في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، واصفا ذلك بأنه امتداد لما سماه "السلوك البربري والوحشي" الذي تنتهجه إسرائيل.
وقال فهمي، في بيان له، إن "سياسة العقوبات الجماعية بحق السكان تمثل انتهاكًا صارخًا ومرفوضًا للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أن استهداف المناطق المدنية يفاقم معاناة المدنيين ويقوض قواعد القانون الدولي.
ودعا الأمين العام للجامعة العربية، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم إزاء النزعة التوسعية الإسرائيلية، مؤكدًا ضرورة وقف الانتهاكات وحماية المدنيين في المنطقة.
ووقّعت إسرائيل ولبنان
، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان
برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.