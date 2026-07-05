https://sarabic.ae/20260705/سموتريتش-الاتفاق-يمنح-إسرائيل-شرعية-للبقاء-في-منطقة-أمنية-داخل-جنوب-لبنان-1114966684.html

سموتريتش: الاتفاق يمنح إسرائيل شرعية للبقاء في منطقة أمنية داخل جنوب لبنان

سموتريتش: الاتفاق يمنح إسرائيل شرعية للبقاء في منطقة أمنية داخل جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن الاتفاق مع الدولة اللبنانية يمنح إسرائيل، بحسب تعبيره، شرعية للبقاء داخل الأراضي اللبنانية ضمن منطقة أمنية... 05.07.2026, سبوتنيك عربي

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وأضاف سموتريتش، في تصريحات له، أن "هذا الوجود سيستمر إلى حين نزع سلاح حزب الله"،على حد قوله.ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقا إطاريا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه. ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

https://sarabic.ae/20260705/نتنياهو-لا-إعادة-إعمار-في-غزة-قبل-نزع-سلاح-حماس-1114963079.html

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