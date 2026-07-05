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الدفاع الروسية: أوكرانيا ترفض استلام جثث جنودها القتلى في كونستانتينوفكا
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نتنياهو: لا إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس
نتنياهو: لا إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن "إعادة إعمار قطاع غزة لن تتم قبل تفكيك بنيته العسكرية ونزع السلاح"، على حد تعبيره. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T12:35+0000
2026-07-05T12:35+0000
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وأضاف نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة، أن "سكان القطاع أمامهم حرية الاختيار بين البقاء أو المغادرة دون أن يشكلوا تهديدا لإسرائيل"، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ"التهديد القادم من غزة" قد تمت إزالته.وأوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن "هذا التحول، جاء عبر إنشاء محيط جديد داخل غزة"، مشيرا إلى أن تراجع التهديدات من غزة أدى إلى زيادة الطلب على السكن في مستوطنات غلاف غزة، في ظل ما وصفه بتحسن الوضع الأمني في المنطقة.وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، الأحد الماضي، تنفيذ غارة وسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل منصور سامي محمود شحتوت، الذي وصفه بأنه "قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس في مخيمات الوسطى"، إلى جانب قياديين آخرين.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260702/حماس-تعلق-على-تصريحات-مجلس-السلام-في-غزة-بشأن-مستقبل-الـأونروا-1114890248.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

نتنياهو: لا إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس

12:35 GMT 05.07.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن "إعادة إعمار قطاع غزة لن تتم قبل تفكيك بنيته العسكرية ونزع السلاح"، على حد تعبيره.
وأضاف نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة، أن "سكان القطاع أمامهم حرية الاختيار بين البقاء أو المغادرة دون أن يشكلوا تهديدا لإسرائيل"، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ"التهديد القادم من غزة" قد تمت إزالته.
وأوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن "هذا التحول، جاء عبر إنشاء محيط جديد داخل غزة"، مشيرا إلى أن تراجع التهديدات من غزة أدى إلى زيادة الطلب على السكن في مستوطنات غلاف غزة، في ظل ما وصفه بتحسن الوضع الأمني في المنطقة.
يقوم عمال الأمم المتحدة والهلال الأحمر بإعداد المساعدات للتوزيع على الفلسطينيين في مستودع الأونروا في دير البلح بقطاع غزة يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
"حماس" تعلق على تصريحات "مجلس السلام" في غزة بشأن مستقبل الـ"أونروا"
2 يوليو, 12:21 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، الأحد الماضي، تنفيذ غارة وسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل منصور سامي محمود شحتوت، الذي وصفه بأنه "قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس في مخيمات الوسطى"، إلى جانب قياديين آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن شحتوت كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على دفع مخططات وصفها بـ"الإرهابية" ضد قواته، مضيفًا أن "الغارة استهدفت مركبة كان يستقلها برفقة عناصر مسلحة"، واعتبر وجودهم "تهديدًا للقوات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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