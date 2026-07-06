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إسرائيل تعلن تحييد "20 قياديا من حزب الله" في حداثا جنوبي لبنان
إسرائيل تعلن تحييد "20 قياديا من حزب الله" في حداثا جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن "قوات اللواء 401 التابعة للفرقة 91، تواصل عملياتها داخل 'الحيز الأمني' في جنوب لبنان"، مؤكدًا "فرض سيطرة عملياتية على... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "بلدة حداثا كانت تمثل مركزًا لنشاط حزب الله"، مشيرًا إلى أن قواته "دمرت أكثر من 90 بنية تحتية تابعة للحزب، وقتلت أكثر من 20 عنصرًا خلال العمليات".وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية "عثرت على أكثر من 150 قطعة سلاح، بينها قذائف "آر بي جي"، وصواريخ مضادة للدروع، ورشاشات وبنادق من طراز "كلاشنيكوف".وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته لإزالة ما وصفها بـ"التهديدات" ضد قواته، مشددًا أنه لن يسمح لـ"حزب الله" باستهداف مواطني إسرائيل، على حد قوله.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم
إسرائيل تعلن تحييد "20 قياديا من حزب الله" في حداثا جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن "قوات اللواء 401 التابعة للفرقة 91، تواصل عملياتها داخل 'الحيز الأمني' في جنوب لبنان"، مؤكدًا "فرض سيطرة عملياتية على منطقة بلدة حداثا، خلال الشهر الأخير"، على حد قوله.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "بلدة حداثا كانت تمثل مركزًا لنشاط حزب الله"، مشيرًا إلى أن قواته "دمرت أكثر من 90 بنية تحتية تابعة للحزب، وقتلت أكثر من 20 عنصرًا خلال العمليات".
وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية "عثرت على أكثر من 150 قطعة سلاح، بينها قذائف "آر بي جي"، وصواريخ مضادة للدروع، ورشاشات وبنادق من طراز "كلاشنيكوف".
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته لإزالة ما وصفها بـ"التهديدات" ضد قواته، مشددًا أنه لن يسمح لـ"حزب الله" باستهداف مواطني إسرائيل، على حد قوله.
ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان
برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.
وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.