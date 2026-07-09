https://sarabic.ae/20260709/وزير-خارجية-لبنان-اتفاق-الإطار-أثبت-أن-القرار-اللبناني-لا-يصادر-1115069345.html

وزير خارجية لبنان: اتفاق "الإطار" أثبت أن القرار اللبناني لا يصادر

وزير خارجية لبنان: اتفاق "الإطار" أثبت أن القرار اللبناني لا يصادر

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم الخميس، أن اتفاق الإطار مع إسرائيل أثبت للجميع أن المفاوضات مسؤولية لبنانية خالصة، لا يقرر بشأنها أحد سوى الدولة... 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T11:38+0000

2026-07-09T11:38+0000

2026-07-09T11:38+0000

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وذكرت صحيفة "النهار"، مساء اليوم الخميس، أن تصريحات رجي جاءت خلال زيارة رسمية إلى قبرص، وصف من خلالها مسار المفاوضات بأنه صعب وطويل.وشدد الوزير اللبناني على أن المفاوضات هي المسار الوحيد الممكن، وأن الدولة اللبنانية ماضية فيه بعدما أثبتت الخيارات الأخرى عدم جدواها.وجدد يوسف رجي التأكيد على أن حصر السلاح مطلب لبناني وشرط أساسي لقيام الدولة القوية والطبيعية، وأنه لا مشكلة مع حزب الله كحزب سياسي، لافتا إلى أن الإشكال يكمن في وجود مجموعة مسلحة موازية للقوى الأمنية الشرعية.ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

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