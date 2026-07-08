كاتب لبناني: إسرائيل تستهدف الذاكرة والتراث في جنوب لبنان بالتدمير المنهجي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
950 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2030" خاصية "واتساب الجديدة"، لماذا تثير الشكوك؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
10:00 GMT
123 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:21 GMT
28 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260708/كاتب-لبناني-إسرائيل-تستهدف-الذاكرة-والتراث-في-جنوب-لبنان-بالتدمير-المنهجي-1115057304.html
كاتب لبناني: إسرائيل تستهدف الذاكرة والتراث في جنوب لبنان بالتدمير المنهجي
كاتب لبناني: إسرائيل تستهدف الذاكرة والتراث في جنوب لبنان بالتدمير المنهجي
سبوتنيك عربي
أشار الصحفي والكاتب والمصور اللبناني، كامل جابر، إلى أن "إسرائيل تعتمد، من خلال التدمير المنهجي، على تقويض البنية التراثية للمدن الجنوبية، من دون مراعاة أي... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T20:54+0000
2026-07-08T20:54+0000
حصري
لبنان
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109483863_11:0:921:512_1920x0_80_0_0_290733f50396308aece4cfb07967fa52.jpg
وعزا جابر الهدف من ذلك إلى "محو الذاكرة وكل ما يتعلق بثقافة الإنسان، ومن دون أي مبرر"، وأن "ما تقوم به إسرائيل من تفكيك لكل ما يشكل كيان المنازل والمواقع الأثرية لا يمكن تعويضه بسهولة".وأوضح جابر، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه وثق الدمار الذي طال المواقع التراثية الثقافية قبل التدمير وبعده، وأشار إلى أن "البنية التراثية في القرى الجنوبية لا تحظى باهتمام مباشر من وزارة الثقافة اللبنانية والمديرية العامة للآثار"، وأن "نظام الترقيم الذي يسهل عمليات الترميم متوافر في المواقع الأثرية فقط".ولفت إلى أنه جرى توثيق ما لا يقل عن 170 بيتا تراثيا في مدينة النبطية، و240 بيتا آخر في قرى النبطية الفوقا، بالتعاون مع جمعية "بلادي" قبل حرب عام 2024، وأن معظم هذه الأبنية غير مرقم باستثناء بيت واحد.وفي ما يتعلق بمسار الترميم وإمكانية محاسبة إسرائيل في ظل وجود البند 13 من اتفاق الإطار، الذي يوقف جميع عمليات الادعاء، أعرب جابر عن أسفه لتأييد نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس هذا الاتفاق من دون النظر إلى ما سيخسره لبنان، واعتبر أن ذلك يشرع ما تقوم به إسرائيل، التي وصلت اعتداءاتها إلى الآثار الرومانية في مدينة صور، رغم القوانين التي تكفل حمايتها.
https://sarabic.ae/20260708/عضو-بالمجلس-الوطني-الفلسطيني-نتنياهو-يحاول-تجاوز-أزمته-الداخلية-بفتح-جبهات-الحرب-في-لبنان-وغزة-1115052560.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109483863_125:0:808:512_1920x0_80_0_0_0999cb2ca57e39f6cb90894a020759f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, لبنان, العالم العربي, الأخبار
حصري, لبنان, العالم العربي, الأخبار

كاتب لبناني: إسرائيل تستهدف الذاكرة والتراث في جنوب لبنان بالتدمير المنهجي

20:54 GMT 08.07.2026
© Sputnikإسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل
إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أشار الصحفي والكاتب والمصور اللبناني، كامل جابر، إلى أن "إسرائيل تعتمد، من خلال التدمير المنهجي، على تقويض البنية التراثية للمدن الجنوبية، من دون مراعاة أي معايير".
وعزا جابر الهدف من ذلك إلى "محو الذاكرة وكل ما يتعلق بثقافة الإنسان، ومن دون أي مبرر"، وأن "ما تقوم به إسرائيل من تفكيك لكل ما يشكل كيان المنازل والمواقع الأثرية لا يمكن تعويضه بسهولة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
عضو بالمجلس الوطني الفلسطيني: نتنياهو يحاول تجاوز أزمته الداخلية بفتح جبهات الحرب في لبنان وغزة
17:18 GMT
وأوضح جابر، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه وثق الدمار الذي طال المواقع التراثية الثقافية قبل التدمير وبعده، وأشار إلى أن "البنية التراثية في القرى الجنوبية لا تحظى باهتمام مباشر من وزارة الثقافة اللبنانية والمديرية العامة للآثار"، وأن "نظام الترقيم الذي يسهل عمليات الترميم متوافر في المواقع الأثرية فقط".
ولفت إلى أنه جرى توثيق ما لا يقل عن 170 بيتا تراثيا في مدينة النبطية، و240 بيتا آخر في قرى النبطية الفوقا، بالتعاون مع جمعية "بلادي" قبل حرب عام 2024، وأن معظم هذه الأبنية غير مرقم باستثناء بيت واحد.
وفي ما يتعلق بمسار الترميم وإمكانية محاسبة إسرائيل في ظل وجود البند 13 من اتفاق الإطار، الذي يوقف جميع عمليات الادعاء، أعرب جابر عن أسفه لتأييد نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس هذا الاتفاق من دون النظر إلى ما سيخسره لبنان، واعتبر أن ذلك يشرع ما تقوم به إسرائيل، التي وصلت اعتداءاتها إلى الآثار الرومانية في مدينة صور، رغم القوانين التي تكفل حمايتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала