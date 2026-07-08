https://sarabic.ae/20260708/كاتب-لبناني-إسرائيل-تستهدف-الذاكرة-والتراث-في-جنوب-لبنان-بالتدمير-المنهجي-1115057304.html

كاتب لبناني: إسرائيل تستهدف الذاكرة والتراث في جنوب لبنان بالتدمير المنهجي

كاتب لبناني: إسرائيل تستهدف الذاكرة والتراث في جنوب لبنان بالتدمير المنهجي

سبوتنيك عربي

أشار الصحفي والكاتب والمصور اللبناني، كامل جابر، إلى أن "إسرائيل تعتمد، من خلال التدمير المنهجي، على تقويض البنية التراثية للمدن الجنوبية، من دون مراعاة أي... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T20:54+0000

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وعزا جابر الهدف من ذلك إلى "محو الذاكرة وكل ما يتعلق بثقافة الإنسان، ومن دون أي مبرر"، وأن "ما تقوم به إسرائيل من تفكيك لكل ما يشكل كيان المنازل والمواقع الأثرية لا يمكن تعويضه بسهولة".وأوضح جابر، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه وثق الدمار الذي طال المواقع التراثية الثقافية قبل التدمير وبعده، وأشار إلى أن "البنية التراثية في القرى الجنوبية لا تحظى باهتمام مباشر من وزارة الثقافة اللبنانية والمديرية العامة للآثار"، وأن "نظام الترقيم الذي يسهل عمليات الترميم متوافر في المواقع الأثرية فقط".ولفت إلى أنه جرى توثيق ما لا يقل عن 170 بيتا تراثيا في مدينة النبطية، و240 بيتا آخر في قرى النبطية الفوقا، بالتعاون مع جمعية "بلادي" قبل حرب عام 2024، وأن معظم هذه الأبنية غير مرقم باستثناء بيت واحد.وفي ما يتعلق بمسار الترميم وإمكانية محاسبة إسرائيل في ظل وجود البند 13 من اتفاق الإطار، الذي يوقف جميع عمليات الادعاء، أعرب جابر عن أسفه لتأييد نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس هذا الاتفاق من دون النظر إلى ما سيخسره لبنان، واعتبر أن ذلك يشرع ما تقوم به إسرائيل، التي وصلت اعتداءاتها إلى الآثار الرومانية في مدينة صور، رغم القوانين التي تكفل حمايتها.

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