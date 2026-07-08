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https://sarabic.ae/20260708/نعيم-قاسم-خامنئي-لم-يطلب-أي-شيء-منا-منذ-أصبحت-أمينا-عاما-لـحزب-الله-1115055753.html
نعيم قاسم: خامنئي لم يطلب أي شيء منا منذ أصبحت أمينا عاما لـ"حزب الله"
نعيم قاسم: خامنئي لم يطلب أي شيء منا منذ أصبحت أمينا عاما لـ"حزب الله"
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام "لحزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أن "المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، لم يطلب منا أي شيء من منذ أصبحت أمينا عاما لـ"حزب... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T20:27+0000
2026-07-08T20:27+0000
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وجاءت تصريحات نعيم قاسم، في كلمة له في التجمعات الشعبية التي يقيمها "حزب الله" بالتزامن مع تشييع المرشد علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أوضح خلالها أن "الإمام الخامنئي فريد عصره وقائد استثنائي معاصر قل نظيره في التاريخ".وقال "الإمام الخامنئي هو السياسي الضليع الذي يدرك أبعاد الأمور على مستوى كل العالم، ومنذ أن أصبحت أمينا عاما للحزب وإلى حين شهادته لم يطلب الإمام القائد منا أي شيء".وتابع: "كان الشهيد علي خامنئي دائما يقول لمن يتابعون معنا اسألوهم ماذا يريدون وأعطوهم ما يطلبون"، مضيفا "سنكمل الطريق مع السيد مجتبى، وخلال الفترة التي استلم فيها مجتبى القيادة شعرنا معه كما شعرنا مع الشهيد السيد علي الخامنئي".واستطرد قاسم: "رأينا الحشود المليونية في إيران والعراق ولم تجمع مسيرة في التاريخ 20 مليونا في طهران والملايين في أماكن أخرى، وهذه الملايين تعبر عن قناعتها وعن حبها وعن تفانيها وعن علاقتها بهذا الاتجاه الذي تمثله وبهذه الرمزية التي تحملها".وتم نقل نعش خامنئي الذي قُتل في الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، في مسجد جمكران في مدينة قم التي تحتضن أبرز المدارس الدينية الشيعية وعددا كبيرا من المراقد والمزارات.وشهد مسجد جمكران منذ ساعات فجر الاثنين الماضي تلاوة دعاء الفرج ومقاطع من دعاء العهد، وسط حضور نجل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.وكان قد شهد أول يوم مراسم التشييع حضورًا دوليًا بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وبرلمانية من أكثر من 70 دولة، وفق ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، معتبرًا أن هذا الحضور "سيبقى ذكرى خالدة في مسار العلاقات المشتركة بين إيران والدول المشاركة".وانطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.وكان قد زعم، اليوم الاثنين، وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، "قُتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل".
https://sarabic.ae/20240928/خامنئي-إسرائيل-أصغر-من-أن-توجه-ضربة-لبنية-حزب-الله-القوية---عاجل-1093209007.html
https://sarabic.ae/20260707/العراق-يعلن-عطلة-رسمية-في-البلاد-تزامنا-مع-مراسم-تشييع-خامنئي--1115026028.html
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إيران, العالم, الأخبار, أخبار حزب الله
إيران, العالم, الأخبار, أخبار حزب الله

نعيم قاسم: خامنئي لم يطلب أي شيء منا منذ أصبحت أمينا عاما لـ"حزب الله"

20:27 GMT 08.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أكد الأمين العام "لحزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أن "المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، لم يطلب منا أي شيء من منذ أصبحت أمينا عاما لـ"حزب الله".
وجاءت تصريحات نعيم قاسم، في كلمة له في التجمعات الشعبية التي يقيمها "حزب الله" بالتزامن مع تشييع المرشد علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أوضح خلالها أن "الإمام الخامنئي فريد عصره وقائد استثنائي معاصر قل نظيره في التاريخ".
المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
خامنئي: إسرائيل أصغر من أن توجه ضربة لبنية "حزب الله" القوية
28 سبتمبر 2024, 10:15 GMT
وقال "الإمام الخامنئي هو السياسي الضليع الذي يدرك أبعاد الأمور على مستوى كل العالم، ومنذ أن أصبحت أمينا عاما للحزب وإلى حين شهادته لم يطلب الإمام القائد منا أي شيء".
وتابع: "كان الشهيد علي خامنئي دائما يقول لمن يتابعون معنا اسألوهم ماذا يريدون وأعطوهم ما يطلبون"، مضيفا "سنكمل الطريق مع السيد مجتبى، وخلال الفترة التي استلم فيها مجتبى القيادة شعرنا معه كما شعرنا مع الشهيد السيد علي الخامنئي".
واستطرد قاسم: "رأينا الحشود المليونية في إيران والعراق ولم تجمع مسيرة في التاريخ 20 مليونا في طهران والملايين في أماكن أخرى، وهذه الملايين تعبر عن قناعتها وعن حبها وعن تفانيها وعن علاقتها بهذا الاتجاه الذي تمثله وبهذه الرمزية التي تحملها".
وتم نقل نعش خامنئي الذي قُتل في الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، في مسجد جمكران في مدينة قم التي تحتضن أبرز المدارس الدينية الشيعية وعددا كبيرا من المراقد والمزارات.
وشهد مسجد جمكران منذ ساعات فجر الاثنين الماضي تلاوة دعاء الفرج ومقاطع من دعاء العهد، وسط حضور نجل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
كربلاء تستعد لتشييع خامنئي وسط استنفار أمني وخدمي واسع - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
العراق يعلن عطلة رسمية في البلاد تزامنا مع مراسم تشييع خامنئي
أمس, 18:29 GMT
وكان قد شهد أول يوم مراسم التشييع حضورًا دوليًا بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وبرلمانية من أكثر من 70 دولة، وفق ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، معتبرًا أن هذا الحضور "سيبقى ذكرى خالدة في مسار العلاقات المشتركة بين إيران والدول المشاركة".
وانطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.
وكان قد زعم، اليوم الاثنين، وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، "قُتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل".
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