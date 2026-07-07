https://sarabic.ae/20260707/العراق-يعلن-عطلة-رسمية-في-البلاد-تزامنا-مع-مراسم-تشييع-خامنئي--1115026028.html

العراق يعلن عطلة رسمية في البلاد تزامنا مع مراسم تشييع خامنئي

العراق يعلن عطلة رسمية في البلاد تزامنا مع مراسم تشييع خامنئي

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء، تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T18:29+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، مساء اليوم الثلاثاء، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن الزيدي، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي، ليوم غد الأربعاء، تزامناً مع مراسم تشييع خامنئي.وتشهد محافظة كربلاء في العراق استنفارًا أمنيًا وخدميًا واسعًا عشية مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، المقررة غدًا الأربعاء، في مدينتي النجف وكربلاء، وسط توقعات بوصول أعداد كبيرة من الوافدين من داخل العراق وخارجه.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، أن الشوارع الرئيسية والساحات العامة في كربلاء، اكتست باللافتات والصور والأعلام التي رُفعت على أعمدة الإنارة، وواجهات المباني، ومداخل المدينة، في حين كثفت المواكب الحسينية، وقوات الحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية، واللجان المنظمة، من استعداداتها لاستقبال المعزين وتنظيم حركة الوفود القادمة للمشاركة في مراسم التشييع.كما باشرت الجهات المختصة بتهيئة مواقع الضيافة والاستراحة، وتأمين المياه والطعام والخدمات الطبية والإسعافات الأولية، فضلًا عن وضع خطة لتنظيم حركة المواكب والمشاة على الطرق المؤدية إلى مركز المدينة.وبحسب مصادر مطلعة إيرانية وعراقية، فإن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيترأس الوفد الرسمي المرافق لجثمان خامنئي، الذي سيشارك في مراسم التشييع المقررة في النجف وكربلاء، في حين سيشارك رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في مراسم الاستقبال الرسمية التي ستقام في مطار النجف الدولي لدى وصول الجثمان.

https://sarabic.ae/20260707/بقائي-مراسم-تشييع-خامنئي-تجسيد-لاقتدار-وعزة-إيران-1115020209.html

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