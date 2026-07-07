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بقائي: مراسم تشييع "خامنئي" تجسيد لاقتدار وعزة إيران
بقائي: مراسم تشييع "خامنئي" تجسيد لاقتدار وعزة إيران
سبوتنيك عربي
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، أن مراسم توديع وتشييع جثمان المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، تجسيدا لاقتدار وعزة... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T14:36+0000
2026-07-07T14:36+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، أيضا عن قائد فيلق القدس في حرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، أن "التشييع الفرید لإمامنا الشهيد في العراق سيجعل القبضات المتشابكة الموحدة للشعبين أكثر صلابة في مواجهة الفتن الأمريكية، وسیعزز الخط الأحمر للثأر لدمائه".وقال العميد قاآني إن "مطالبة الشعب العراقي بإقامة مراسم تشييع للقائد الشهيد للثورة الإسلامية، إلى جانب الاستعدادات الواسعة التي اتخذتها الدولة والشعب في العراق لهذا الحدث التاريخي، تعكس عمق العلاقات المعنوية بين الشعبين الإيراني والعراقي الكبيرين أمام أنظار العالم".وأضاف أن "دعم خامنئي للشعب العراقي، إلى جانب تحرك المرجعية الدينية، أدى إلى خوض الشهيد قاسم سليماني المعركة إلى جانب شباب العراق المضحين ضد تنظيم داعش وأمريكا المعتدية، قبل أن يقدم ترامب المجرم على اغتيال بطل الشعبين مع القائد الكبير في الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس".وفي السياق نفسه، توافدت حشود غفيرة إلى شوارع مدينة قم جنوبي طهران، اليوم الثلاثاء، في خامس يوم من مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد من عائلته، وشارك الملايين في مراسم وداعه.وتم نقل نعش خامنئي الذي قُتل في الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، في مسجد جمكران في مدينة قم التي تحتضن أبرز المدارس الدينية الشيعية وعددا كبيرا من المراقد والمزارات.وشهد مسجد جمكران منذ ساعات الفجر تلاوة دعاء الفرج ومقاطع من دعاء العهد، وسط حضور نجل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.تترقب مدينة النجف العراقية وصول جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي بعد تشييعه من مدينة قم الإيرانية.ومن المقرر أن يتوجه الموكب الجنائزي إلى العراق، اليوم الثلاثاء، لزيارة مرقدي الإمام علي في النجف والإمام الحسين في كربلاء، قبل العودة إلى إيران حيث يوارى الثرى في 9 يوليو في مسقطه مدينة مشهد (شمال شرق)، بجوار مرقد الإمام علي الرضا.وكان قد شهد أول يوم مراسم التشييع حضورًا دوليًا بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وبرلمانية من أكثر من 70 دولة، وفق ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، معتبرًا أن هذا الحضور "سيبقى ذكرى خالدة في مسار العلاقات المشتركة بين إيران والدول المشاركة".وانطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.وكان قد زعم، اليوم الاثنين، وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، "قُتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل".
https://sarabic.ae/20260707/حشود-غفيرة-في-اليوم-الخامس-من-مراسم-تشييع-خامنئي-والنجف-تترقب-وصول-الجنازة-1115005023.html
https://sarabic.ae/20260706/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نحن-من-قتلنا-علي-خامنئي-1114981320.html
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إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

بقائي: مراسم تشييع "خامنئي" تجسيد لاقتدار وعزة إيران

14:36 GMT 07.07.2026
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورسكان طهران خلال مسيرة في شارع إنجلاب (شارع الثورة). يحمل المشاركون في المسيرة ملصقات تحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي قتل خلال الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل
سكان طهران خلال مسيرة في شارع إنجلاب (شارع الثورة). يحمل المشاركون في المسيرة ملصقات تحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي قتل خلال الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© Sputnik . РИА Новости
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اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، أن مراسم توديع وتشييع جثمان المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، تجسيدا لاقتدار وعزة إيران.
ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، أيضا عن قائد فيلق القدس في حرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، أن "التشييع الفرید لإمامنا الشهيد في العراق سيجعل القبضات المتشابكة الموحدة للشعبين أكثر صلابة في مواجهة الفتن الأمريكية، وسیعزز الخط الأحمر للثأر لدمائه".
المشيعون يؤدون صلاة الجنازة على المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، في مصلى الإمام الخميني الكبير بطهران، 5 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
حشود غفيرة في اليوم الخامس من مراسم تشييع خامنئي... والنجف يترقب وصول الجنازة
07:46 GMT
وقال العميد قاآني إن "مطالبة الشعب العراقي بإقامة مراسم تشييع للقائد الشهيد للثورة الإسلامية، إلى جانب الاستعدادات الواسعة التي اتخذتها الدولة والشعب في العراق لهذا الحدث التاريخي، تعكس عمق العلاقات المعنوية بين الشعبين الإيراني والعراقي الكبيرين أمام أنظار العالم".
وأضاف أن "دعم خامنئي للشعب العراقي، إلى جانب تحرك المرجعية الدينية، أدى إلى خوض الشهيد قاسم سليماني المعركة إلى جانب شباب العراق المضحين ضد تنظيم داعش وأمريكا المعتدية، قبل أن يقدم ترامب المجرم على اغتيال بطل الشعبين مع القائد الكبير في الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس".
وفي السياق نفسه، توافدت حشود غفيرة إلى شوارع مدينة قم جنوبي طهران، اليوم الثلاثاء، في خامس يوم من مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد من عائلته، وشارك الملايين في مراسم وداعه.
وتم نقل نعش خامنئي الذي قُتل في الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، في مسجد جمكران في مدينة قم التي تحتضن أبرز المدارس الدينية الشيعية وعددا كبيرا من المراقد والمزارات.
وشهد مسجد جمكران منذ ساعات الفجر تلاوة دعاء الفرج ومقاطع من دعاء العهد، وسط حضور نجل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
تترقب مدينة النجف العراقية وصول جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي بعد تشييعه من مدينة قم الإيرانية.
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن من قتل علي خامنئي
أمس, 06:24 GMT
ومن المقرر أن يتوجه الموكب الجنائزي إلى العراق، اليوم الثلاثاء، لزيارة مرقدي الإمام علي في النجف والإمام الحسين في كربلاء، قبل العودة إلى إيران حيث يوارى الثرى في 9 يوليو في مسقطه مدينة مشهد (شمال شرق)، بجوار مرقد الإمام علي الرضا.
وكان قد شهد أول يوم مراسم التشييع حضورًا دوليًا بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وبرلمانية من أكثر من 70 دولة، وفق ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، معتبرًا أن هذا الحضور "سيبقى ذكرى خالدة في مسار العلاقات المشتركة بين إيران والدول المشاركة".
وانطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.
وكان قد زعم، اليوم الاثنين، وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، "قُتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل".
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