إيران تبدأ رسميا مراسم تشييع علي خامنئي... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة.أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
تونس في واقعٍ اقتصادي جديد مع حلول الـ 2023,مسقط، كيف تُخطط لمستقبلٍ أكثر ثباتاً؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة … لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لشن هجوم على إيران.. وسوريا تتوعد مرتكبي تفجير مقهى قرب القصر العدلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة… لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
صدمة عكسيّة للذكاء الاصطناعيّ والشركات تتراجع عن تسريح العمّال - ومَن يُعيد الأمل لمبتوري الأطراف في غزة بعد 1000 يومٍ على الحرب؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:03 GMT
13 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:16 GMT
30 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
12:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:33 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
16:03 GMT
19 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
16:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260704/إيران-تبدأ-رسميا-مراسم-تشييع-علي-خامنئي-فيديو-1114935232.html
إيران تبدأ رسميا مراسم تشييع علي خامنئي... فيديو
إيران تبدأ رسميا مراسم تشييع علي خامنئي... فيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت، صباح اليوم السبت، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، في مصلى الإمام الخميني شمالي العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T05:36+0000
2026-07-04T05:36+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/04/1114935072_0:48:1000:611_1920x0_80_0_0_035ea56314177987a0aa5441d0bb9e34.jpg
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن أبواب المصلّى فُتحت مع أذان الفجر، فيما أدى المشاركون صلاة الفجر جماعة قبل بدء البرنامج الرسمي، على أن تستمر مراسم الوداع حتى مساء الأحد.وشهدت المراسم حضور المشاركين وهم يرتدون ملابس الحداد بمناسبة شهر محرم، ويرفعون الأعلام الإيرانية وصور خامنئي، إلى جانب صور خلفه المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي.وكانت طهران استضافت، أمس الجمعة، مراسم رسمية للوداع بمشاركة كبار المسؤولين الإيرانيين ووفود أجنبية قدمت لتقديم التعازي.ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على جثمان خامنئي صباح غدا الأحد، على أن تنطلق مراسم التشييع في طهران يوم الاثنين، قبل نقل الجثمان إلى مدينة قم الثلاثاء، ثم إلى النجف وكربلاء في العراق الأربعاء لإقامة مراسم وداع في العتبات المقدسة، على أن يُوارى الثرى الخميس في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا بمدينة مشهد، مسقط رأسه.وكانت السلطات الإيرانية أرجأت مراسم التشييع بعد مقتل علي خامنئي، في 28 فبراير خلال اليوم الأول من الغارات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، بسبب استمرار العمليات العسكرية آنذاك، مؤكدة أن التأجيل جاء لاستكمال الترتيبات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم المراسم.
https://sarabic.ae/20260703/مدفيديف-يصل-إلى-طهران-للمشاركة-في-مراسم-وداع-المرشد-الإيراني-الأعلى-علي-خامنئي-1114922587.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/04/1114935072_59:0:947:666_1920x0_80_0_0_3a2b9355aead8db22dbf7652073ddfab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تبدأ رسميا مراسم تشييع علي خامنئي... فيديو

05:36 GMT 04.07.2026
© REUTERS Alkis Konstantinidisصورة للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله الخميني، معروضة بجوار نعوش المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي وأفراد عائلته، خلال مراسم وداع عامة لتقديم واجب العزاء لخامنئي، طهران، إيران، 4 يوليو/ تموز 2026
صورة للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله الخميني، معروضة بجوار نعوش المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي وأفراد عائلته، خلال مراسم وداع عامة لتقديم واجب العزاء لخامنئي، طهران، إيران، 4 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© REUTERS Alkis Konstantinidis
تابعنا عبر
انطلقت، صباح اليوم السبت، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، في مصلى الإمام الخميني شمالي العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية، إلى جانب مشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن أبواب المصلّى فُتحت مع أذان الفجر، فيما أدى المشاركون صلاة الفجر جماعة قبل بدء البرنامج الرسمي، على أن تستمر مراسم الوداع حتى مساء الأحد.
وشهدت المراسم حضور المشاركين وهم يرتدون ملابس الحداد بمناسبة شهر محرم، ويرفعون الأعلام الإيرانية وصور خامنئي، إلى جانب صور خلفه المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي.
وكانت طهران استضافت، أمس الجمعة، مراسم رسمية للوداع بمشاركة كبار المسؤولين الإيرانيين ووفود أجنبية قدمت لتقديم التعازي.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
مدفيديف يصل إلى طهران للمشاركة في مراسم وداع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي
أمس, 13:22 GMT
ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على جثمان خامنئي صباح غدا الأحد، على أن تنطلق مراسم التشييع في طهران يوم الاثنين، قبل نقل الجثمان إلى مدينة قم الثلاثاء، ثم إلى النجف وكربلاء في العراق الأربعاء لإقامة مراسم وداع في العتبات المقدسة، على أن يُوارى الثرى الخميس في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا بمدينة مشهد، مسقط رأسه.
وكانت السلطات الإيرانية أرجأت مراسم التشييع بعد مقتل علي خامنئي، في 28 فبراير خلال اليوم الأول من الغارات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، بسبب استمرار العمليات العسكرية آنذاك، مؤكدة أن التأجيل جاء لاستكمال الترتيبات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم المراسم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала