https://sarabic.ae/20260704/إيران-تبدأ-رسميا-مراسم-تشييع-علي-خامنئي-فيديو-1114935232.html

إيران تبدأ رسميا مراسم تشييع علي خامنئي... فيديو

إيران تبدأ رسميا مراسم تشييع علي خامنئي... فيديو

سبوتنيك عربي

انطلقت، صباح اليوم السبت، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، في مصلى الإمام الخميني شمالي العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T05:36+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن أبواب المصلّى فُتحت مع أذان الفجر، فيما أدى المشاركون صلاة الفجر جماعة قبل بدء البرنامج الرسمي، على أن تستمر مراسم الوداع حتى مساء الأحد.وشهدت المراسم حضور المشاركين وهم يرتدون ملابس الحداد بمناسبة شهر محرم، ويرفعون الأعلام الإيرانية وصور خامنئي، إلى جانب صور خلفه المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي.وكانت طهران استضافت، أمس الجمعة، مراسم رسمية للوداع بمشاركة كبار المسؤولين الإيرانيين ووفود أجنبية قدمت لتقديم التعازي.ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على جثمان خامنئي صباح غدا الأحد، على أن تنطلق مراسم التشييع في طهران يوم الاثنين، قبل نقل الجثمان إلى مدينة قم الثلاثاء، ثم إلى النجف وكربلاء في العراق الأربعاء لإقامة مراسم وداع في العتبات المقدسة، على أن يُوارى الثرى الخميس في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا بمدينة مشهد، مسقط رأسه.وكانت السلطات الإيرانية أرجأت مراسم التشييع بعد مقتل علي خامنئي، في 28 فبراير خلال اليوم الأول من الغارات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، بسبب استمرار العمليات العسكرية آنذاك، مؤكدة أن التأجيل جاء لاستكمال الترتيبات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم المراسم.

https://sarabic.ae/20260703/مدفيديف-يصل-إلى-طهران-للمشاركة-في-مراسم-وداع-المرشد-الإيراني-الأعلى-علي-خامنئي-1114922587.html

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