https://sarabic.ae/20260704/إيران-تبدأ-رسميا-مراسم-تشييع-علي-خامنئي-فيديو-1114935232.html
إيران تبدأ رسميا مراسم تشييع علي خامنئي... فيديو
إيران تبدأ رسميا مراسم تشييع علي خامنئي... فيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت، صباح اليوم السبت، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، في مصلى الإمام الخميني شمالي العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T05:36+0000
2026-07-04T05:36+0000
2026-07-04T05:36+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/04/1114935072_0:48:1000:611_1920x0_80_0_0_035ea56314177987a0aa5441d0bb9e34.jpg
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن أبواب المصلّى فُتحت مع أذان الفجر، فيما أدى المشاركون صلاة الفجر جماعة قبل بدء البرنامج الرسمي، على أن تستمر مراسم الوداع حتى مساء الأحد.وشهدت المراسم حضور المشاركين وهم يرتدون ملابس الحداد بمناسبة شهر محرم، ويرفعون الأعلام الإيرانية وصور خامنئي، إلى جانب صور خلفه المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي.وكانت طهران استضافت، أمس الجمعة، مراسم رسمية للوداع بمشاركة كبار المسؤولين الإيرانيين ووفود أجنبية قدمت لتقديم التعازي.ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على جثمان خامنئي صباح غدا الأحد، على أن تنطلق مراسم التشييع في طهران يوم الاثنين، قبل نقل الجثمان إلى مدينة قم الثلاثاء، ثم إلى النجف وكربلاء في العراق الأربعاء لإقامة مراسم وداع في العتبات المقدسة، على أن يُوارى الثرى الخميس في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا بمدينة مشهد، مسقط رأسه.وكانت السلطات الإيرانية أرجأت مراسم التشييع بعد مقتل علي خامنئي، في 28 فبراير خلال اليوم الأول من الغارات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، بسبب استمرار العمليات العسكرية آنذاك، مؤكدة أن التأجيل جاء لاستكمال الترتيبات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم المراسم.
https://sarabic.ae/20260703/مدفيديف-يصل-إلى-طهران-للمشاركة-في-مراسم-وداع-المرشد-الإيراني-الأعلى-علي-خامنئي-1114922587.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/04/1114935072_59:0:947:666_1920x0_80_0_0_3a2b9355aead8db22dbf7652073ddfab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تبدأ رسميا مراسم تشييع علي خامنئي... فيديو
انطلقت، صباح اليوم السبت، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، في مصلى الإمام الخميني شمالي العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية، إلى جانب مشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن أبواب المصلّى فُتحت مع أذان الفجر، فيما أدى المشاركون صلاة الفجر جماعة قبل بدء البرنامج الرسمي، على أن تستمر مراسم الوداع حتى مساء الأحد.
وشهدت المراسم حضور المشاركين وهم يرتدون ملابس الحداد بمناسبة شهر محرم، ويرفعون الأعلام الإيرانية وصور خامنئي، إلى جانب صور خلفه المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي.
وكانت طهران استضافت، أمس الجمعة، مراسم رسمية للوداع بمشاركة كبار المسؤولين الإيرانيين ووفود أجنبية قدمت لتقديم التعازي.
ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على جثمان خامنئي صباح غدا الأحد، على أن تنطلق مراسم التشييع في طهران يوم الاثنين، قبل نقل الجثمان إلى مدينة قم الثلاثاء، ثم إلى النجف وكربلاء في العراق الأربعاء لإقامة مراسم وداع في العتبات المقدسة، على أن يُوارى الثرى الخميس في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا بمدينة مشهد، مسقط رأسه.
وكانت السلطات الإيرانية أرجأت مراسم التشييع بعد مقتل علي خامنئي، في 28 فبراير خلال اليوم الأول من الغارات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، بسبب استمرار العمليات العسكرية آنذاك، مؤكدة أن التأجيل جاء لاستكمال الترتيبات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم المراسم.