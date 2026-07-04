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https://sarabic.ae/20260704/ترامب-منحنا-إيران-مهلة-أسبوع-لإقامة-جنازة-خامنئي-وسط-تعثر-المفاوضات-1114934881.html
ترامب: منحنا إيران مهلة أسبوع لإقامة جنازة خامنئي وسط تعثر المفاوضات
ترامب: منحنا إيران مهلة أسبوع لإقامة جنازة خامنئي وسط تعثر المفاوضات
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران تسعى بقوة إلى التوصل لتسوية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن قررت تعليق المفاوضات مع طهران لمدة أسبوع... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T05:21+0000
2026-07-04T05:21+0000
دونالد ترامب
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وأوضح ترامب، خلال كلمة ألقاها في احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة "أمريكا 250" في جبل رشمور بولاية ساوث داكوتا، أن القرار جاء في إطار ما وصفه بـ"المهلة" التي منحتها واشنطن لإيران، قائلا: "إنهم يريدون التسوية بشدة، لقد منحناهم إجازة لمدة أسبوع لإقامة جنازته لأننا لطفاء".وفي سياق حديثه، أشاد ترامب بالقدرات العسكرية الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك "أقوى جيش وأكثره نفوذا في العالم"، واعتبر أن بلاده حققت انتصارات كبرى عبر تاريخها، بما في ذلك الحربان العالميتان، كما زعم أن الولايات المتحدة "هزمت فنزويلا في يوم واحد" و"ألحقت هزيمة نكراء بإيران"، معتبرا أن هذه التطورات دفعت طهران إلى السعي لإبرام تسوية مع واشنطن.وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تشييع ودفن المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، تُقام خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو/تموز الجاري، على أن تبدأ مراسم التشييع الشعبي وتوديع الجثمان في طهران بين 4 و6 يوليو، قبل انتقالها إلى مدينة قم في 7 يوليو.كما يشمل برنامج التشييع إقامة مراسم في مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين يوم 8 يوليو، على أن يُوارى جثمان خامنئي الثرى في مدينة مشهد، مسقط رأسه، يوم 9 يوليو. وكانت السلطات الإيرانية أرجأت مراسم التشييع بعد مقتل خامنئي في 28 فبراير خلال اليوم الأول من الغارات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، بسبب استمرار العمليات العسكرية آنذاك، مؤكدة أن التأجيل جاء لاستكمال الترتيبات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم المراسم.وكانت الدوحة، استضافت الأربعاء الماضي، محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عبر وسطاء، في إطار جهود دبلوماسية لخفض التوتر بين الجانبين، عقب تبادل ضربات خلال الفترة الماضية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
https://sarabic.ae/20260703/1114919321.html
https://sarabic.ae/20260703/مدفيديف-يصل-إلى-طهران-للمشاركة-في-مراسم-وداع-المرشد-الإيراني-الأعلى-علي-خامنئي-1114922587.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: منحنا إيران مهلة أسبوع لإقامة جنازة خامنئي وسط تعثر المفاوضات

05:21 GMT 04.07.2026
© REUTERS Kylie Cooperالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران تسعى بقوة إلى التوصل لتسوية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن قررت تعليق المفاوضات مع طهران لمدة أسبوع لإتاحة إقامة جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، التي انطلقت رسميا في إيران.
وأوضح ترامب، خلال كلمة ألقاها في احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة "أمريكا 250" في جبل رشمور بولاية ساوث داكوتا، أن القرار جاء في إطار ما وصفه بـ"المهلة" التي منحتها واشنطن لإيران، قائلا: "إنهم يريدون التسوية بشدة، لقد منحناهم إجازة لمدة أسبوع لإقامة جنازته لأننا لطفاء".
وفي سياق حديثه، أشاد ترامب بالقدرات العسكرية الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك "أقوى جيش وأكثره نفوذا في العالم"، واعتبر أن بلاده حققت انتصارات كبرى عبر تاريخها، بما في ذلك الحربان العالميتان، كما زعم أن الولايات المتحدة "هزمت فنزويلا في يوم واحد" و"ألحقت هزيمة نكراء بإيران"، معتبرا أن هذه التطورات دفعت طهران إلى السعي لإبرام تسوية مع واشنطن.
Женщины реагируют на происходящее возле гробов покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи в Тегеране, Иран - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
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مراسم وداع المرشد الأعلى علي خامنئي في إيران
أمس, 12:37 GMT
وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تشييع ودفن المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، تُقام خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو/تموز الجاري، على أن تبدأ مراسم التشييع الشعبي وتوديع الجثمان في طهران بين 4 و6 يوليو، قبل انتقالها إلى مدينة قم في 7 يوليو.
كما يشمل برنامج التشييع إقامة مراسم في مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين يوم 8 يوليو، على أن يُوارى جثمان خامنئي الثرى في مدينة مشهد، مسقط رأسه، يوم 9 يوليو.
وكانت السلطات الإيرانية أرجأت مراسم التشييع بعد مقتل خامنئي في 28 فبراير خلال اليوم الأول من الغارات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، بسبب استمرار العمليات العسكرية آنذاك، مؤكدة أن التأجيل جاء لاستكمال الترتيبات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم المراسم.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
مدفيديف يصل إلى طهران للمشاركة في مراسم وداع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي
أمس, 13:22 GMT
وكانت الدوحة، استضافت الأربعاء الماضي، محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عبر وسطاء، في إطار جهود دبلوماسية لخفض التوتر بين الجانبين، عقب تبادل ضربات خلال الفترة الماضية.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
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