مراسم وداع المرشد الأعلى علي خامنئي في إيران

اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لمراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، التي تُقام بين الثالث والتاسع من يوليو/تموز الجاري، في سلسلة فعاليات تمتد بين إيران والعراق، وسط مشاركة دولية واسعة.