مراسم وداع المرشد الأعلى علي خامنئي في إيران

يسير الناس في سوق تحت لافتة تحمل صورة المرشد الأعلى الراحل خامنئي، قبيل مراسم وداعه، في طهران.
يسير الناس في سوق تحت لافتة تحمل صورة المرشد الأعلى الراحل خامنئي، قبيل مراسم وداعه، في طهران.
خلال تجمع أفراد من الحرس الثوري ورجال دين في ساحة جامع الإمام الخميني الكبير، حيث تجري الاستعدادات لمراسم التشييع.
خلال تجمع أفراد من الحرس الثوري ورجال دين في ساحة جامع الإمام الخميني الكبير، حيث تجري الاستعدادات لمراسم التشييع.
مشيعون يلمسون نعش زهرة حداد عادل، ابنة رئيس البرلمان الإيراني السابق غلام علي حداد عادل وزوجة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، خلال جنازتها في طهران.
مشيعون يلمسون نعش زهرة حداد عادل، ابنة رئيس البرلمان الإيراني السابق غلام علي حداد عادل وزوجة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، خلال جنازتها في طهران.
رجال دين أجانب ومشيعون آخرون أمام نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل خلال مراسم إلقاء النظرة الأخيرة قبل التشييع.
رجال دين أجانب ومشيعون آخرون أمام نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل خلال مراسم إلقاء النظرة الأخيرة قبل التشييع.
رايات حمراء وسوداء فوق أحد الشوارع في العاصمة طهران، بينما تمر المركبات استعدادًا لمراسم وداع خامنئي، أمام مصلى الإمام الخميني الكبير.
رايات حمراء وسوداء فوق أحد الشوارع في العاصمة طهران، بينما تمر المركبات استعدادًا لمراسم وداع خامنئي، أمام مصلى الإمام الخميني الكبير.
صورة توثق لحظة وصول نعش المرشد الأعلى الراحل خامنئي إلى المسجد الكبير في طهران استعدادًا لمراسم التشييع.
صورة توثق لحظة وصول نعش المرشد الأعلى الراحل خامنئي إلى المسجد الكبير في طهران استعدادًا لمراسم التشييع.
نساء يبكين بالقرب من نعش الراحل خامنئي وأفراد عائلته، في اليوم الذي شارك فيه مندوبون دوليون في مراسم وداع خامنئي.
نساء يبكين بالقرب من نعش الراحل خامنئي وأفراد عائلته، في اليوم الذي شارك فيه مندوبون دوليون في مراسم وداع خامنئي.
لقطة توثق قيام عامل بإنجاز الاستعدادات الأخيرة قبل مراسم وداع المرشد الأعلى خامنئي في جامع الإمام الخميني الكبير.
لقطة توثق قيام عامل بإنجاز الاستعدادات الأخيرة قبل مراسم وداع المرشد الأعلى خامنئي في جامع الإمام الخميني الكبير.
صورة لزهرة محمد غلبايغاني، حفيدة خامنئي، معلقة على نعش جدها.
صورة لزهرة محمد غلبايغاني، حفيدة خامنئي، معلقة على نعش جدها.
رجال دين إيرانيون يقفون أمام نعش المرشد الأعلى علي خامنئي وأفراد عائلته خلال مراسم إلقاء النظرة الأخيرة قبل بدء مراسم التشييع.
رجال دين إيرانيون يقفون أمام نعش المرشد الأعلى علي خامنئي وأفراد عائلته خلال مراسم إلقاء النظرة الأخيرة قبل بدء مراسم التشييع.