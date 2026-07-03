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الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان... واستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتزيد الغرامات.
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مرايا العلوم
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موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الحدث من سبوتنيك
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نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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مراسم وداع المرشد الأعلى علي خامنئي في إيران
مراسم وداع المرشد الأعلى علي خامنئي في إيران
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لمراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، التي تُقام بين الثالث والتاسع من يوليو/تموز الجاري، في... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
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وسائط متعددة
إيران
تشييع
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
صور
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фото, إيران, تشييع, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, صور
фото, إيران, تشييع, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, صور

مراسم وداع المرشد الأعلى علي خامنئي في إيران

12:37 GMT 03.07.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لمراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، التي تُقام بين الثالث والتاسع من يوليو/تموز الجاري، في سلسلة فعاليات تمتد بين إيران والعراق، وسط مشاركة دولية واسعة.
© REUTERS Alkis Konstantinidis

يسير الناس في سوق تحت لافتة تحمل صورة المرشد الأعلى الراحل خامنئي، قبيل مراسم وداعه، في طهران.

يسير الناس في سوق تحت لافتة تحمل صورة المرشد الأعلى الراحل خامنئي، قبيل مراسم وداعه، في طهران. - سبوتنيك عربي
1/10
© REUTERS Alkis Konstantinidis

يسير الناس في سوق تحت لافتة تحمل صورة المرشد الأعلى الراحل خامنئي، قبيل مراسم وداعه، في طهران.

© AP Photo / Vahid Salemi

خلال تجمع أفراد من الحرس الثوري ورجال دين في ساحة جامع الإمام الخميني الكبير، حيث تجري الاستعدادات لمراسم التشييع.

خلال تجمع أفراد من الحرس الثوري ورجال دين في ساحة جامع الإمام الخميني الكبير، حيث تجري الاستعدادات لمراسم التشييع. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Vahid Salemi

خلال تجمع أفراد من الحرس الثوري ورجال دين في ساحة جامع الإمام الخميني الكبير، حيث تجري الاستعدادات لمراسم التشييع.

© AP Photo / Fars News Agency

مشيعون يلمسون نعش زهرة حداد عادل، ابنة رئيس البرلمان الإيراني السابق غلام علي حداد عادل وزوجة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، خلال جنازتها في طهران.

مشيعون يلمسون نعش زهرة حداد عادل، ابنة رئيس البرلمان الإيراني السابق غلام علي حداد عادل وزوجة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، خلال جنازتها في طهران. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Fars News Agency

مشيعون يلمسون نعش زهرة حداد عادل، ابنة رئيس البرلمان الإيراني السابق غلام علي حداد عادل وزوجة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، خلال جنازتها في طهران.

© AP Photo / Vahid Salemi

رجال دين أجانب ومشيعون آخرون أمام نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل خلال مراسم إلقاء النظرة الأخيرة قبل التشييع.

رجال دين أجانب ومشيعون آخرون أمام نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل خلال مراسم إلقاء النظرة الأخيرة قبل التشييع. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Vahid Salemi

رجال دين أجانب ومشيعون آخرون أمام نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل خلال مراسم إلقاء النظرة الأخيرة قبل التشييع.

© REUTERS Mohammed Salem

رايات حمراء وسوداء فوق أحد الشوارع في العاصمة طهران، بينما تمر المركبات استعدادًا لمراسم وداع خامنئي، أمام مصلى الإمام الخميني الكبير.

رايات حمراء وسوداء فوق أحد الشوارع في العاصمة طهران، بينما تمر المركبات استعدادًا لمراسم وداع خامنئي، أمام مصلى الإمام الخميني الكبير. - سبوتنيك عربي
5/10
© REUTERS Mohammed Salem

رايات حمراء وسوداء فوق أحد الشوارع في العاصمة طهران، بينما تمر المركبات استعدادًا لمراسم وداع خامنئي، أمام مصلى الإمام الخميني الكبير.

© AP Photo / Vahid Salemi

صورة توثق لحظة وصول نعش المرشد الأعلى الراحل خامنئي إلى المسجد الكبير في طهران استعدادًا لمراسم التشييع.

صورة توثق لحظة وصول نعش المرشد الأعلى الراحل خامنئي إلى المسجد الكبير في طهران استعدادًا لمراسم التشييع. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Vahid Salemi

صورة توثق لحظة وصول نعش المرشد الأعلى الراحل خامنئي إلى المسجد الكبير في طهران استعدادًا لمراسم التشييع.

© REUTERS Mohammed Salem

نساء يبكين بالقرب من نعش الراحل خامنئي وأفراد عائلته، في اليوم الذي شارك فيه مندوبون دوليون في مراسم وداع خامنئي.

نساء يبكين بالقرب من نعش الراحل خامنئي وأفراد عائلته، في اليوم الذي شارك فيه مندوبون دوليون في مراسم وداع خامنئي. - سبوتنيك عربي
7/10
© REUTERS Mohammed Salem

نساء يبكين بالقرب من نعش الراحل خامنئي وأفراد عائلته، في اليوم الذي شارك فيه مندوبون دوليون في مراسم وداع خامنئي.

© REUTERS Alkis Konstantinidis

لقطة توثق قيام عامل بإنجاز الاستعدادات الأخيرة قبل مراسم وداع المرشد الأعلى خامنئي في جامع الإمام الخميني الكبير.

لقطة توثق قيام عامل بإنجاز الاستعدادات الأخيرة قبل مراسم وداع المرشد الأعلى خامنئي في جامع الإمام الخميني الكبير. - سبوتنيك عربي
8/10
© REUTERS Alkis Konstantinidis

لقطة توثق قيام عامل بإنجاز الاستعدادات الأخيرة قبل مراسم وداع المرشد الأعلى خامنئي في جامع الإمام الخميني الكبير.

© REUTERS Mohammed Salem

صورة لزهرة محمد غلبايغاني، حفيدة خامنئي، معلقة على نعش جدها.

صورة لزهرة محمد غلبايغاني، حفيدة خامنئي، معلقة على نعش جدها. - سبوتنيك عربي
9/10
© REUTERS Mohammed Salem

صورة لزهرة محمد غلبايغاني، حفيدة خامنئي، معلقة على نعش جدها.

© AP Photo / Vahid Salemi

رجال دين إيرانيون يقفون أمام نعش المرشد الأعلى علي خامنئي وأفراد عائلته خلال مراسم إلقاء النظرة الأخيرة قبل بدء مراسم التشييع.

رجال دين إيرانيون يقفون أمام نعش المرشد الأعلى علي خامنئي وأفراد عائلته خلال مراسم إلقاء النظرة الأخيرة قبل بدء مراسم التشييع. - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Vahid Salemi

رجال دين إيرانيون يقفون أمام نعش المرشد الأعلى علي خامنئي وأفراد عائلته خلال مراسم إلقاء النظرة الأخيرة قبل بدء مراسم التشييع.

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