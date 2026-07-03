https://sarabic.ae/20260703/مدفيديف-يصل-إلى-طهران-للمشاركة-في-مراسم-وداع-المرشد-الإيراني-الأعلى-علي-خامنئي-1114922587.html

مدفيديف يصل إلى طهران للمشاركة في مراسم وداع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي

مدفيديف يصل إلى طهران للمشاركة في مراسم وداع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي

سبوتنيك عربي

وصل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في مراسم وداع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T13:22+0000

2026-07-03T13:22+0000

2026-07-03T13:22+0000

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وكتب ميدفيديف على قناته بتطبيق "ماكس": "وصلت إلى طهران لحضور مراسم العزاء بوفاة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي خامنئي".وكان مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية أعلن، اليوم السبت، عن إقامة مراسم الوداع الأخير والتشييع ومواراة الثرى للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو/ تموز المقبل، في مدن طهران وقم ومشهد، على أن يوارى جثمانه الثرى في الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد.وأوضح البيان أن مراسم الوداع ستبدأ في طهران خلال يومي 4 و5 يوليو/ تموز، داخل مصلى الإمام الخميني، على أن تقام مراسم التشييع في طهران يوم 6 يوليو، تليها مراسم مماثلة في مدينة قم يوم 7 يوليو، قبل أن تختتم في مشهد يوم 9 يوليو بمواراة الجثمان في الحرم الرضوي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.من طهران إلى كربلاء ومشهد... إيران تكشف تفاصيل مراسم تشييع خامنئي بحضور وفود من 100 دولةقطر: تقدم إيجابي في المحادثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران

https://sarabic.ae/20260703/الحرس-الثوري-الإيراني-أي-خطأ-في-حسابات-العدو-سيقابل-برد-أشد-1114916300.html

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