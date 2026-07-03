https://sarabic.ae/20260703/مدفيديف-يصل-إلى-طهران-للمشاركة-في-مراسم-وداع-المرشد-الإيراني-الأعلى-علي-خامنئي-1114922587.html
مدفيديف يصل إلى طهران للمشاركة في مراسم وداع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي
مدفيديف يصل إلى طهران للمشاركة في مراسم وداع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي
سبوتنيك عربي
وصل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في مراسم وداع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. 03.07.2026, سبوتنيك عربي
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وكتب ميدفيديف على قناته بتطبيق "ماكس": "وصلت إلى طهران لحضور مراسم العزاء بوفاة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي خامنئي".وكان مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية أعلن، اليوم السبت، عن إقامة مراسم الوداع الأخير والتشييع ومواراة الثرى للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو/ تموز المقبل، في مدن طهران وقم ومشهد، على أن يوارى جثمانه الثرى في الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد.وأوضح البيان أن مراسم الوداع ستبدأ في طهران خلال يومي 4 و5 يوليو/ تموز، داخل مصلى الإمام الخميني، على أن تقام مراسم التشييع في طهران يوم 6 يوليو، تليها مراسم مماثلة في مدينة قم يوم 7 يوليو، قبل أن تختتم في مشهد يوم 9 يوليو بمواراة الجثمان في الحرم الرضوي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.من طهران إلى كربلاء ومشهد... إيران تكشف تفاصيل مراسم تشييع خامنئي بحضور وفود من 100 دولةقطر: تقدم إيجابي في المحادثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران
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إيران, ميدفيديف, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
إيران, ميدفيديف, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
مدفيديف يصل إلى طهران للمشاركة في مراسم وداع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي
وصل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في مراسم وداع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.
وكتب ميدفيديف على قناته بتطبيق "ماكس": "وصلت إلى طهران لحضور مراسم العزاء بوفاة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي خامنئي".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت سابقاً أن ممثلين من نحو 100 دولة، من بينهم سياسيون ورؤساء حكومات، ورؤساء برلمانات، ووزراء خارجية، ومبعوثون خاصون وشخصيات عامة، سيحضرون مراسم جنازة خامنئي.
وكان مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية أعلن، اليوم السبت، عن إقامة مراسم الوداع الأخير والتشييع ومواراة الثرى للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو/ تموز المقبل، في مدن طهران وقم ومشهد، على أن يوارى جثمانه الثرى في الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد.
ووفق بيان المكتب، فقد أشار إلى ما وصفه بـ"العروج الدامي" للمرجع الديني والقائد الثوري، مؤكدا أن رحيله يمثل خسارة كبرى للعالم الإسلامي، بعد مسيرة حافلة في "الدفاع عن الإسلام وخدمة الأمة"، على حد تعبير البيان، الذي شدد على أن اسمه سيبقى حاضرا في الذاكرة الإسلامية والتاريخية.
وأوضح البيان أن مراسم الوداع ستبدأ في طهران خلال يومي 4 و5 يوليو/ تموز، داخل مصلى الإمام الخميني، على أن تقام مراسم التشييع في طهران يوم 6 يوليو، تليها مراسم مماثلة في مدينة قم يوم 7 يوليو، قبل أن تختتم في مشهد يوم 9 يوليو بمواراة الجثمان في الحرم الرضوي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.