https://sarabic.ae/20260703/الحرس-الثوري-الإيراني-أي-خطأ-في-حسابات-العدو-سيقابل-برد-أشد-1114916300.html
الحرس الثوري الإيراني: أي خطأ في حسابات العدو سيقابل برد أشد
الحرس الثوري الإيراني: أي خطأ في حسابات العدو سيقابل برد أشد
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن "أي خطأ في الحسابات من جانب العدو سيواجه برد قاطع وأشد من أي وقت مضى". 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T11:57+0000
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وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الجمعة، أن إعلان الحرس الثوري جاء في بيان له بمناسبة مراسم تشييع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه إن "قواته، إلى جانب بقية القوات المسلحة الإيرانية، تتمتع بجاهزية عالية تحت قيادة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي".وحذر الحرس الثوري مَن وصفهم بـ"الأعداء" من أن أي أخطاء في الحسابات ستواجه برد صارم، وأكثر تدميرا، من جانب قواته.وشدد على أن "هذه الجاهزية ليست مجرد عرض عسكري، بل إعلان غضب أمة ثائرة ومطالبة بالثأر ضد كل ظلم وعدوان، والتي ستسقط العدو بظل الولاية وبالاعتماد على القدرة الإلهية".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
https://sarabic.ae/20260703/من-طهران-إلى-كربلاء-ومشهد-إيران-تكشف-تفاصيل-مراسم-تشييع-خامنئي-بحضور-وفود-من-100-دولة-1114908297.html
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العالم, الأخبار, إيران
الحرس الثوري الإيراني: أي خطأ في حسابات العدو سيقابل برد أشد
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن "أي خطأ في الحسابات من جانب العدو سيواجه برد قاطع وأشد من أي وقت مضى".
وذكرت وكالة
"إرنا" الإيرانية، اليوم الجمعة، أن إعلان الحرس الثوري جاء في بيان له بمناسبة مراسم تشييع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه إن "قواته، إلى جانب بقية القوات المسلحة الإيرانية، تتمتع بجاهزية عالية تحت قيادة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي".
وحذر الحرس الثوري مَن وصفهم بـ"الأعداء" من أن أي أخطاء في الحسابات ستواجه برد صارم، وأكثر تدميرا، من جانب قواته.
وشدد على أن "هذه الجاهزية ليست مجرد عرض عسكري، بل إعلان غضب أمة ثائرة ومطالبة بالثأر ضد كل ظلم وعدوان، والتي ستسقط العدو بظل الولاية وبالاعتماد على القدرة الإلهية".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة
، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها
أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.