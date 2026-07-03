https://sarabic.ae/20260703/من-طهران-إلى-كربلاء-ومشهد-إيران-تكشف-تفاصيل-مراسم-تشييع-خامنئي-بحضور-وفود-من-100-دولة-1114908297.html

من طهران إلى كربلاء ومشهد... إيران تكشف تفاصيل مراسم تشييع خامنئي بحضور وفود من 100 دولة

من طهران إلى كربلاء ومشهد... إيران تكشف تفاصيل مراسم تشييع خامنئي بحضور وفود من 100 دولة

سبوتنيك عربي

أعلنت إيران تفاصيل مراسم تشييع ودفن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي قضى في 28 فبراير/شباط 2026 إثر ضربة أمريكية إسرائيلية استهدفت العاصمة طهران، مؤكدة... 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T06:51+0000

2026-07-03T06:51+0000

2026-07-03T06:51+0000

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

إيران

أخبار إيران

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وقال أمين الأمانة العامة للمقر الوطني المنظم لمراسم التشييع، علي أكبر بورجمشيديان، إن ممثلين عن أكثر من 100 دولة أكدوا مشاركتهم في مراسم العزاء الرسمية، التي تُعد من أكبر الفعاليات الجنائزية في منطقة غرب آسيا، فيما سجل أكثر من 300 صحفي أجنبي حضورهم لتغطية الحدث.وبحسب البرنامج المعلن، تنطلق المراسم في 3 يوليو في طهران، حيث تُقام مراسم رسمية مخصصة لرؤساء الدول والوفود الأجنبية، يعقبها في 4 يوليو بدء مراسم التشييع الشعبية، وسط توقعات بمشاركة تتراوح بين 15 و20 مليون شخص في العاصمة الإيرانية وحدها.وتُختتم مراسم التشييع في 9 يوليو في مدينة مشهد، حيث يُوارى الجثمان الثرى في محيط مرقد الإمام الرضا، بعد موكب ختامي يُتوقع أن يشهد مشاركة جماهيرية واسعة.وتتولى إدارة المراسم لجنة وطنية خاصة برئاسة النائب الأول للرئيس الإيراني، في إطار استعدادات وصفتها طهران بأنها الأكبر من نوعها، مع إجراءات تنظيمية وأمنية واسعة لضمان سير الفعاليات واستقبال الوفود الرسمية والمشاركين من داخل البلاد وخارجها.مستشار خامنئي محذرا واشنطن: سنرد بشكل ساحق على أي انتهاك

https://sarabic.ae/20260623/إيران-تعلن-3-أيام-عطلة-رسمية-في-طهران-بسبب-مراسم-تشييع-خامنئي-1114633007.html

إيران

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المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, إيران, أخبار إيران