من طهران إلى كربلاء ومشهد... إيران تكشف تفاصيل مراسم تشييع خامنئي بحضور وفود من 100 دولة
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورسكان طهران خلال مسيرة في شارع إنجلاب (شارع الثورة). يحمل المشاركون في المسيرة ملصقات تحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي قتل خلال الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل
© Sputnik . РИА Новости/
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أعلنت إيران تفاصيل مراسم تشييع ودفن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي قضى في 28 فبراير/شباط 2026 إثر ضربة أمريكية إسرائيلية استهدفت العاصمة طهران، مؤكدة أن مراسم التشييع ستُقام بين الثالث والتاسع من يوليو/تموز، في سلسلة فعاليات تمتد بين إيران والعراق، وسط مشاركة دولية واسعة.
وقال أمين الأمانة العامة للمقر الوطني المنظم لمراسم التشييع، علي أكبر بورجمشيديان، إن ممثلين عن أكثر من 100 دولة أكدوا مشاركتهم في مراسم العزاء الرسمية، التي تُعد من أكبر الفعاليات الجنائزية في منطقة غرب آسيا، فيما سجل أكثر من 300 صحفي أجنبي حضورهم لتغطية الحدث.
وبحسب البرنامج المعلن، تنطلق المراسم في 3 يوليو في طهران، حيث تُقام مراسم رسمية مخصصة لرؤساء الدول والوفود الأجنبية، يعقبها في 4 يوليو بدء مراسم التشييع الشعبية، وسط توقعات بمشاركة تتراوح بين 15 و20 مليون شخص في العاصمة الإيرانية وحدها.
وفي 5 يوليو تُقام صلاة الجنازة الجماعية في طهران، قبل انطلاق المسيرة الرئيسية للتشييع في 6 يوليو، ثم تنتقل المراسم إلى مدينة قم في 7 يوليو لإقامة مراسم عزاء وصلاة، قبل نقل الجثمان إلى مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين في 8 يوليو لإقامة مراسم استقبال رسمية.
23 يونيو, 14:54 GMT
وتُختتم مراسم التشييع في 9 يوليو في مدينة مشهد، حيث يُوارى الجثمان الثرى في محيط مرقد الإمام الرضا، بعد موكب ختامي يُتوقع أن يشهد مشاركة جماهيرية واسعة.
ومن بين الشخصيات التي أكدت مشاركتها، الممثل الخاص للرئيس الروسي دميتري مدفيديف، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من الصين والهند وأذربيجان وأوزبكستان وجورجيا.
وتتولى إدارة المراسم لجنة وطنية خاصة برئاسة النائب الأول للرئيس الإيراني، في إطار استعدادات وصفتها طهران بأنها الأكبر من نوعها، مع إجراءات تنظيمية وأمنية واسعة لضمان سير الفعاليات واستقبال الوفود الرسمية والمشاركين من داخل البلاد وخارجها.