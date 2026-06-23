https://sarabic.ae/20260623/إيران-تعلن-3-أيام-عطلة-رسمية-في-طهران-بسبب-مراسم-تشييع-خامنئي-1114633007.html

إيران تعلن 3 أيام عطلة رسمية في طهران بسبب مراسم تشييع "خامنئي"

إيران تعلن 3 أيام عطلة رسمية في طهران بسبب مراسم تشييع "خامنئي"

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تخصيص ثلاثة أيام كاملة كعطلة رسمية في العاصمة طهران تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T14:54+0000

2026-06-23T14:54+0000

2026-06-23T15:05+0000

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وذكرت وكالة "إرنا" للأنباء، في نسختها الفارسية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن برنامج التشييع يتضمن ثلاثة أيام من مراسم الوداع في طهران، يعقبها انتقال الجثمان إلى مدينتي قم ومشهد لاستكمال المراسم الدينية والرسمية.وأكدت أن محمد رضا عارف، رئيس مراسم وداع ودفن خامنئي، قرر منح يومي السبت والأحد الموافقين 4 و5 يوليو/تموز في محافظة طهران، وإغلاق يوم الاثنين الموافق 6 يوليو/ تموز في جميع أنحاء البلاد.كما لفت محمد رضا عارف إلى أنه تم إعلان إغلاق مدينة مشهد يوم الثلاثاء 6 يوليو، ويوم الخميس 8 يوليو، وأشارت السلطات الإيرانية إلى اتخاذ ترتيبات أمنية ولوجستية واسعة النطاق لاستقبال المشاركين في مراسم التشييع.وكان مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية قد أكد، في 13 يونيو/ حزيران الجاري، عن إقامة مراسم الوداع الأخير والتشييع ومواراة الثرى للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو/ تموز المقبل، في مدن طهران وقم ومشهد، على أن يوارى جثمانه الثرى في الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد.ووفق بيان المكتب، فقد أشار إلى ما وصفه بـ"العروج الدامي" للمرجع الديني والقائد الثوري، مؤكدًا أن رحيله يمثل خسارة كبرى للعالم الإسلامي، بعد مسيرة حافلة في "الدفاع عن الإسلام وخدمة الأمة"، على حد تعبير البيان، الذي شدد على أن اسمه سيبقى حاضرًا في الذاكرة الإسلامية والتاريخية.وأوضح البيان أن مراسم الوداع ستبدأ في طهران خلال يومي 4 و5 يوليو/ تموز، داخل مصلى الإمام الخميني، على أن تقام مراسم التشييع في طهران يوم 6 يوليو، تليها مراسم مماثلة في مدينة قم يوم 7 يوليو، قبل أن تختتم في مشهد يوم 9 يوليو بمواراة الجثمان في الحرم الرضوي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ودعا المكتب عموم الإيرانيين ومحبي "مدرسة الثورة الإسلامية" إلى المشاركة في هذه المراسم، مؤكدًا أن التحضيرات ستجري بمشاركة شعبية واسعة، مع الإعلان لاحقا عن التفاصيل التنظيمية الكاملة.وكان علي خامنئي اغتيل في غارات إسرائيلية وأمريكية على إيران في فبراير/ شباط 2026، ليخلفه نجله، مجتبى خامنئي.

https://sarabic.ae/20260301/بوتين-يعرب-عن-تعازيه-لبزشكيان-في-مقتل-المرشد-الإيراني-علي-خامنئي-1110900014.html

https://sarabic.ae/20260301/بعد-إعلان-اغتياله-أبرز-محطات-حياة-المرشد-الأعلى-الإيراني-علي-خامنئي-1110897672.html

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