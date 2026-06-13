https://sarabic.ae/20260613/طهران-تكشف-تفاصيل-مراسم-تشييع-ودفن-علي-خامنئي-1114315126.html
طهران تكشف تفاصيل مراسم تشييع ودفن علي خامنئي
طهران تكشف تفاصيل مراسم تشييع ودفن علي خامنئي
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية، اليوم السبت، عن إقامة مراسم الوداع الأخير والتشييع ومواراة الثرى للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال الفترة... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T12:32+0000
2026-06-13T12:32+0000
2026-06-13T12:32+0000
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:781:1668:1719_1920x0_80_0_0_05e8921072d2735f31eea56c25920c91.jpg
ووفق بيان المكتب، فقد أشار إلى ما وصفه بـ"العروج الدامي" للمرجع الديني والقائد الثوري، مؤكدا أن رحيله يمثل خسارة كبرى للعالم الإسلامي، بعد مسيرة حافلة في "الدفاع عن الإسلام وخدمة الأمة"، على حد تعبير البيان، الذي شدد على أن اسمه سيبقى حاضرا في الذاكرة الإسلامية والتاريخية.وأوضح البيان أن مراسم الوداع ستبدأ في طهران خلال يومي 4 و5 يوليو، داخل مصلى الإمام الخميني، على أن تقام مراسم التشييع في طهران يوم 6 يوليو، تليها مراسم مماثلة في مدينة قم يوم 7 يوليو، قبل أن تختتم في مشهد يوم 9 يوليو بمواراة الجثمان في الحرم الرضوي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ودعا المكتب عموم الإيرانيين ومحبي "مدرسة الثورة الإسلامية" إلى المشاركة في هذه المراسم، مؤكدًا أن التحضيرات ستجري بمشاركة شعبية واسعة، مع الإعلان لاحقا عن التفاصيل التنظيمية الكاملة.وكان علي خامنئي اغتيل في غارات إسرائيلية وأمريكية على إيران في فبراير/ شباط 2026، ليخلفه نجله، مجتبى خامنئي.
https://sarabic.ae/20260608/مجتبى-خامنئي-أيام-إسرائيل-باتت-معدودة--1114153012.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:625:1668:1875_1920x0_80_0_0_3df5ef62ab8893c828231b3fe3a3d003.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار العالم الآن
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار العالم الآن
طهران تكشف تفاصيل مراسم تشييع ودفن علي خامنئي
أعلن مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية، اليوم السبت، عن إقامة مراسم الوداع الأخير والتشييع ومواراة الثرى للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو/ تموز المقبل، في مدن طهران وقم ومشهد، على أن يوارى جثمانه الثرى في الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد.
ووفق بيان المكتب، فقد أشار إلى ما وصفه بـ"العروج الدامي" للمرجع الديني والقائد الثوري، مؤكدا أن رحيله يمثل خسارة كبرى للعالم الإسلامي، بعد مسيرة حافلة في "الدفاع عن الإسلام وخدمة الأمة"، على حد تعبير البيان، الذي شدد على أن اسمه سيبقى حاضرا في الذاكرة الإسلامية والتاريخية.
وأوضح البيان أن مراسم الوداع ستبدأ في طهران خلال يومي 4 و5 يوليو، داخل مصلى الإمام الخميني، على أن تقام مراسم التشييع في طهران يوم 6 يوليو، تليها مراسم مماثلة في مدينة قم يوم 7 يوليو، قبل أن تختتم في مشهد يوم 9 يوليو بمواراة الجثمان في الحرم الرضوي، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
ودعا المكتب عموم الإيرانيين ومحبي "مدرسة الثورة الإسلامية" إلى المشاركة في هذه المراسم، مؤكدًا أن التحضيرات ستجري بمشاركة شعبية واسعة، مع الإعلان لاحقا عن التفاصيل التنظيمية الكاملة.
وكان علي خامنئي اغتيل في غارات إسرائيلية وأمريكية على إيران في فبراير/ شباط 2026، ليخلفه نجله، مجتبى خامنئي.