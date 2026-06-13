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خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
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https://sarabic.ae/20260613/طهران-تكشف-تفاصيل-مراسم-تشييع-ودفن-علي-خامنئي-1114315126.html
طهران تكشف تفاصيل مراسم تشييع ودفن علي خامنئي
طهران تكشف تفاصيل مراسم تشييع ودفن علي خامنئي
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية، اليوم السبت، عن إقامة مراسم الوداع الأخير والتشييع ومواراة الثرى للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال الفترة... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T12:32+0000
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ووفق بيان المكتب، فقد أشار إلى ما وصفه بـ"العروج الدامي" للمرجع الديني والقائد الثوري، مؤكدا أن رحيله يمثل خسارة كبرى للعالم الإسلامي، بعد مسيرة حافلة في "الدفاع عن الإسلام وخدمة الأمة"، على حد تعبير البيان، الذي شدد على أن اسمه سيبقى حاضرا في الذاكرة الإسلامية والتاريخية.وأوضح البيان أن مراسم الوداع ستبدأ في طهران خلال يومي 4 و5 يوليو، داخل مصلى الإمام الخميني، على أن تقام مراسم التشييع في طهران يوم 6 يوليو، تليها مراسم مماثلة في مدينة قم يوم 7 يوليو، قبل أن تختتم في مشهد يوم 9 يوليو بمواراة الجثمان في الحرم الرضوي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ودعا المكتب عموم الإيرانيين ومحبي "مدرسة الثورة الإسلامية" إلى المشاركة في هذه المراسم، مؤكدًا أن التحضيرات ستجري بمشاركة شعبية واسعة، مع الإعلان لاحقا عن التفاصيل التنظيمية الكاملة.وكان علي خامنئي اغتيل في غارات إسرائيلية وأمريكية على إيران في فبراير/ شباط 2026، ليخلفه نجله، مجتبى خامنئي.
https://sarabic.ae/20260608/مجتبى-خامنئي-أيام-إسرائيل-باتت-معدودة--1114153012.html
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إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار العالم الآن

طهران تكشف تفاصيل مراسم تشييع ودفن علي خامنئي

12:32 GMT 13.06.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
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أعلن مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية، اليوم السبت، عن إقامة مراسم الوداع الأخير والتشييع ومواراة الثرى للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو/ تموز المقبل، في مدن طهران وقم ومشهد، على أن يوارى جثمانه الثرى في الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد.
ووفق بيان المكتب، فقد أشار إلى ما وصفه بـ"العروج الدامي" للمرجع الديني والقائد الثوري، مؤكدا أن رحيله يمثل خسارة كبرى للعالم الإسلامي، بعد مسيرة حافلة في "الدفاع عن الإسلام وخدمة الأمة"، على حد تعبير البيان، الذي شدد على أن اسمه سيبقى حاضرا في الذاكرة الإسلامية والتاريخية.
وأوضح البيان أن مراسم الوداع ستبدأ في طهران خلال يومي 4 و5 يوليو، داخل مصلى الإمام الخميني، على أن تقام مراسم التشييع في طهران يوم 6 يوليو، تليها مراسم مماثلة في مدينة قم يوم 7 يوليو، قبل أن تختتم في مشهد يوم 9 يوليو بمواراة الجثمان في الحرم الرضوي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
لافتة تحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، في طهران، إيران، 8 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
خامنئي: أيام إسرائيل باتت معدودة
8 يونيو, 00:06 GMT
ودعا المكتب عموم الإيرانيين ومحبي "مدرسة الثورة الإسلامية" إلى المشاركة في هذه المراسم، مؤكدًا أن التحضيرات ستجري بمشاركة شعبية واسعة، مع الإعلان لاحقا عن التفاصيل التنظيمية الكاملة.
وكان علي خامنئي اغتيل في غارات إسرائيلية وأمريكية على إيران في فبراير/ شباط 2026، ليخلفه نجله، مجتبى خامنئي.
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