https://sarabic.ae/20260627/مستشار-خامنئي-محذرا-واشنطن-سنرد-بشكل-ساحق-على-أي-انتهاك-1114763493.html

مستشار خامنئي محذرا واشنطن: سنرد بشكل ساحق على أي انتهاك

مستشار خامنئي محذرا واشنطن: سنرد بشكل ساحق على أي انتهاك

سبوتنيك عربي

حذر محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي والقائد السابق للحرس الثوري، اليوم السبت، الولايات المتحدة من انتهاك مذكرة التفاهم الإيرانية... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T13:56+0000

2026-06-27T13:56+0000

2026-06-27T13:56+0000

إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/08/1114154415_0:0:2254:1268_1920x0_80_0_0_aa22682666093a3f7e1a3f3026a78f2e.jpg

ونشر محسن رضائي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أن "الولايات المتحدة انتهكت البندين الأول والخامس من مذكرة التفاهم، من خلال دعم قواتها الوكيلة في المنطقة وإثارة التوتر في مضيق هرمز".وأضاف رضائي أن بلاده سترد بسرعة وبشكل ساحق على أي انتهاك لأي بند من بنود مذكرة التفاهم.وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردًا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران.وجاء في البيان: "ردا على هذا العدوان، استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة مواقع تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة وأصابتها"، وأضاف: "وفقًا للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران".وجاء بيان الحرس الثوري الإيراني بعد أن نشرت وكالة "أنباء الطلبة" شبه الرسمية، في وقت سابق، بيانًا قالت إنه صادر عن الحرس الثوري الإيراني، يفيد بأن رد القوة على هجوم أمريكي جديد ضد إيران سيكون "سريعًا وحاسمًا"، قبل أن تحذف البيان لاحقًا.وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت، مساء الأمس، تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.

https://sarabic.ae/20260627/إيران-تكشف-حقيقة-تضرر-ميناء-سيريك-بعد-الضربات-الأمريكية-1114754793.html

https://sarabic.ae/20260626/كاتس-إذا-هاجمت-إيران-إسرائيل-سيكون-أكبر-خطأ-ترتكبه-طهران-1114735958.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الأخبار