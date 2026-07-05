مشاهد من اليوم الثاني لمراسم وداع المرشد الإيراني علي خامنئي

مراسم تشييع ووداع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، الذي اغتيل في 28 فبراير/شباط في غارات جوية إسرائيلية أمريكية، في مصلى الإمام الخميني الكبير، في طهران، إيران، 5 يوليو/تموز 2026.
مراسم تشييع ووداع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، الذي اغتيل في 28 فبراير/شباط في غارات جوية إسرائيلية أمريكية، في مصلى الإمام الخميني الكبير، في طهران، إيران، 5 يوليو/تموز 2026.
حضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، مراسم وداع عامة لتأبين المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.
حضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، مراسم وداع عامة لتأبين المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.
وُضِعَت عمامة على نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، بالقرب من نعوش أفراد عائلته، وجميعها مغطاة بألوان العلم الإيراني على المنصة، بينما احتشد الناس في مراسم وداع عامة لتأبين المرشد الأعلى الإيراني الراحل.
وُضِعَت عمامة على نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، بالقرب من نعوش أفراد عائلته، وجميعها مغطاة بألوان العلم الإيراني على المنصة، بينما احتشد الناس في مراسم وداع عامة لتأبين المرشد الأعلى الإيراني الراحل.
يؤدي المشيعون صلاة الجنازة ضمن مراسم التشييع التي استمرت لأيام للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته، في جامع الإمام الخميني الكبير في طهران، إيران، يوم الأحد 5 يوليو/تموز 2026.
يؤدي المشيعون صلاة الجنازة ضمن مراسم التشييع التي استمرت لأيام للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته، في جامع الإمام الخميني الكبير في طهران، إيران، يوم الأحد 5 يوليو/تموز 2026.
مشاركة في مراسم وداع عامة للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد عائلته، الذين اغتيلوا في غارات جوية على طهران أواخر فبراير، في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني.
مشاركة في مراسم وداع عامة للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد عائلته، الذين اغتيلوا في غارات جوية على طهران أواخر فبراير، في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني.
يتجمع الناس في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني في طهران. وتُقام في طهران مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته، الذين اغتيلوا في غارات جوية على العاصمة أواخر فبراير/شباط الماضي.
يتجمع الناس في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني في طهران. وتُقام في طهران مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته، الذين اغتيلوا في غارات جوية على العاصمة أواخر فبراير/شباط الماضي.
جدار يحمل نقوشاً في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني في طهران. وتُقام في طهران مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وأفراد عائلته، الذين اغتيلوا في غارات جوية أمريكية وإسرائيلية على العاصمة طهران، أواخر فبراير/شباط.
جدار يحمل نقوشاً في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني في طهران. وتُقام في طهران مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وأفراد عائلته، الذين اغتيلوا في غارات جوية أمريكية وإسرائيلية على العاصمة طهران، أواخر فبراير/شباط.
يتجمع الناس في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني في طهران، حيث تُقام مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته.
يتجمع الناس في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني في طهران، حيث تُقام مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته.
يقف رجل برفقة طفل في ساحة قرب مسجد الإمام الخميني في طهران، حيث تُقام مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته.
يقف رجل برفقة طفل في ساحة قرب مسجد الإمام الخميني في طهران، حيث تُقام مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته.