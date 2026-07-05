مشاهد من اليوم الثاني لمراسم وداع المرشد الإيراني علي خامنئي

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مراسم تشييع ووداع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، الذي اغتيل في 28 فبراير/شباط في غارات جوية إسرائيلية أمريكية، في مصلى الإمام الخميني الكبير، في طهران، إيران، 5 يوليو/تموز 2026.