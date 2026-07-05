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الحدث من سبوتنيك
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زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
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خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
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موزاييك
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مشاهد من اليوم الثاني لمراسم وداع المرشد الإيراني علي خامنئي
مشاهد من اليوم الثاني لمراسم وداع المرشد الإيراني علي خامنئي
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لليوم الثاني لمراسم وداع المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

مشاهد من اليوم الثاني لمراسم وداع المرشد الإيراني علي خامنئي

12:17 GMT 05.07.2026
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لليوم الثاني لمراسم وداع المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي.
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leader/WANA

مراسم تشييع ووداع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، الذي اغتيل في 28 فبراير/شباط في غارات جوية إسرائيلية أمريكية، في مصلى الإمام الخميني الكبير، في طهران، إيران، 5 يوليو/تموز 2026.

مراسم تشييع ووداع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، الذي اغتيل في 28 فبراير/شباط في غارات جوية إسرائيلية أمريكية، في مصلى الإمام الخميني الكبير، في طهران، إيران، 5 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
1/9
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leader/WANA

مراسم تشييع ووداع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، الذي اغتيل في 28 فبراير/شباط في غارات جوية إسرائيلية أمريكية، في مصلى الإمام الخميني الكبير، في طهران، إيران، 5 يوليو/تموز 2026.

© REUTERS Alkis Konstantinidis

حضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، مراسم وداع عامة لتأبين المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.

حضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، مراسم وداع عامة لتأبين المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. - سبوتنيك عربي
2/9
© REUTERS Alkis Konstantinidis

حضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، مراسم وداع عامة لتأبين المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.

© REUTERS Murad Sezer

وُضِعَت عمامة على نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، بالقرب من نعوش أفراد عائلته، وجميعها مغطاة بألوان العلم الإيراني على المنصة، بينما احتشد الناس في مراسم وداع عامة لتأبين المرشد الأعلى الإيراني الراحل.

وُضِعَت عمامة على نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، بالقرب من نعوش أفراد عائلته، وجميعها مغطاة بألوان العلم الإيراني على المنصة، بينما احتشد الناس في مراسم وداع عامة لتأبين المرشد الأعلى الإيراني الراحل. - سبوتنيك عربي
3/9
© REUTERS Murad Sezer

وُضِعَت عمامة على نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، بالقرب من نعوش أفراد عائلته، وجميعها مغطاة بألوان العلم الإيراني على المنصة، بينما احتشد الناس في مراسم وداع عامة لتأبين المرشد الأعلى الإيراني الراحل.

© AP Photo / Altaf Qadri

يؤدي المشيعون صلاة الجنازة ضمن مراسم التشييع التي استمرت لأيام للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته، في جامع الإمام الخميني الكبير في طهران، إيران، يوم الأحد 5 يوليو/تموز 2026.

يؤدي المشيعون صلاة الجنازة ضمن مراسم التشييع التي استمرت لأيام للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته، في جامع الإمام الخميني الكبير في طهران، إيران، يوم الأحد 5 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
4/9
© AP Photo / Altaf Qadri

يؤدي المشيعون صلاة الجنازة ضمن مراسم التشييع التي استمرت لأيام للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته، في جامع الإمام الخميني الكبير في طهران، إيران، يوم الأحد 5 يوليو/تموز 2026.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة في مراسم وداع عامة للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد عائلته، الذين اغتيلوا في غارات جوية على طهران أواخر فبراير، في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني.

مشاركة في مراسم وداع عامة للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد عائلته، الذين اغتيلوا في غارات جوية على طهران أواخر فبراير، في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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مشاركة في مراسم وداع عامة للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد عائلته، الذين اغتيلوا في غارات جوية على طهران أواخر فبراير، في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

يتجمع الناس في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني في طهران. وتُقام في طهران مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته، الذين اغتيلوا في غارات جوية على العاصمة أواخر فبراير/شباط الماضي.

يتجمع الناس في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني في طهران. وتُقام في طهران مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته، الذين اغتيلوا في غارات جوية على العاصمة أواخر فبراير/شباط الماضي. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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يتجمع الناس في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني في طهران. وتُقام في طهران مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته، الذين اغتيلوا في غارات جوية على العاصمة أواخر فبراير/شباط الماضي.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

جدار يحمل نقوشاً في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني في طهران. وتُقام في طهران مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وأفراد عائلته، الذين اغتيلوا في غارات جوية أمريكية وإسرائيلية على العاصمة طهران، أواخر فبراير/شباط.

جدار يحمل نقوشاً في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني في طهران. وتُقام في طهران مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وأفراد عائلته، الذين اغتيلوا في غارات جوية أمريكية وإسرائيلية على العاصمة طهران، أواخر فبراير/شباط. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

جدار يحمل نقوشاً في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني في طهران. وتُقام في طهران مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وأفراد عائلته، الذين اغتيلوا في غارات جوية أمريكية وإسرائيلية على العاصمة طهران، أواخر فبراير/شباط.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

يتجمع الناس في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني في طهران، حيث تُقام مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته.

يتجمع الناس في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني في طهران، حيث تُقام مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته. - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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يتجمع الناس في الساحة القريبة من مسجد الإمام الخميني في طهران، حيث تُقام مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

يقف رجل برفقة طفل في ساحة قرب مسجد الإمام الخميني في طهران، حيث تُقام مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته.

يقف رجل برفقة طفل في ساحة قرب مسجد الإمام الخميني في طهران، حيث تُقام مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته. - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Ilya Pitalev
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يقف رجل برفقة طفل في ساحة قرب مسجد الإمام الخميني في طهران، حيث تُقام مراسم وداع رسمية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد أسرته.

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