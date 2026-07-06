https://sarabic.ae/20260706/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نحن-من-قتلنا-علي-خامنئي-1114981320.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن من قتل علي خامنئي
وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن من قتل علي خامنئي
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بأن "إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها في أي وقت وأمام أي تهديد"، مؤكدًا استمرار سياسة "الرد العسكري" ضد... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأضاف كاتس أن "أي قائد إيراني يحاول مجددًا الدفع بخطط تهدف إلى تدمير إسرائيل سيتم القضاء عليه أيضًا"، زاعمًا أن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، "قُتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.وانطلقت اليوم الاثنين، مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وثلاثة من أفراد عائلته في العاصمة طهران، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي الإيراني.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن مراسم تشييع جثمان خامنئي بدأت بمشاركة حشود غفيرة من المشيعين، دون المزيد من التفاصيل.ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع والحداد حتى 9 يوليو/ تموز الجاري، وفق البرنامج الذي أعلنته السلطات الإيرانية، على أن تشمل عددا من المدن الإيرانية، إلى جانب مراسم تأبينية في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق في 8 من الشهر ذاته، قبل أن تُختتم بدفن خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد يوم 9 يوليو الجاري.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بقصف أمريكي - إسرائيلي، وبعدها أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، اختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى لإيران، ليصبح المرشد الثالث منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن من قتل علي خامنئي
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بأن "إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها في أي وقت وأمام أي تهديد"، مؤكدًا استمرار سياسة "الرد العسكري" ضد ما وصفه بـ"المخاطر" التي تستهدف أمنها، وفق تعبيره.
وأضاف كاتس أن "أي قائد إيراني يحاول مجددًا الدفع بخطط تهدف إلى تدمير إسرائيل سيتم القضاء عليه أيضًا"، زاعمًا أن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، "قُتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وانطلقت اليوم الاثنين، مراسم تشييع المرشد الإيراني
الراحل علي خامنئي، وثلاثة من أفراد عائلته في العاصمة طهران، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي الإيراني.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن مراسم تشييع جثمان خامنئي بدأت بمشاركة حشود غفيرة من المشيعين، دون المزيد من التفاصيل.
وشهدت مراسم التشييع
حضورًا دوليًا بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وبرلمانية من أكثر من 70 دولة، وفق ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، معتبرًا أن هذا الحضور "سيبقى ذكرى خالدة في مسار العلاقات المشتركة بين إيران والدول المشاركة".
ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع والحداد حتى 9 يوليو/ تموز الجاري، وفق البرنامج الذي أعلنته السلطات الإيرانية، على أن تشمل عددا من المدن الإيرانية، إلى جانب مراسم تأبينية في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق في 8 من الشهر ذاته، قبل أن تُختتم بدفن خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد يوم 9 يوليو الجاري.
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بقصف أمريكي - إسرائيلي، وبعدها أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، اختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى لإيران، ليصبح المرشد الثالث منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.