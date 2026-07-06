https://sarabic.ae/20260706/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نحن-من-قتلنا-علي-خامنئي-1114981320.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن من قتل علي خامنئي

وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن من قتل علي خامنئي

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بأن "إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها في أي وقت وأمام أي تهديد"، مؤكدًا استمرار سياسة "الرد العسكري" ضد... 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T06:24+0000

2026-07-06T06:24+0000

2026-07-06T06:24+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:781:1668:1719_1920x0_80_0_0_05e8921072d2735f31eea56c25920c91.jpg

وأضاف كاتس أن "أي قائد إيراني يحاول مجددًا الدفع بخطط تهدف إلى تدمير إسرائيل سيتم القضاء عليه أيضًا"، زاعمًا أن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، "قُتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.وانطلقت اليوم الاثنين، مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وثلاثة من أفراد عائلته في العاصمة طهران، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي الإيراني.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن مراسم تشييع جثمان خامنئي بدأت بمشاركة حشود غفيرة من المشيعين، دون المزيد من التفاصيل.ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع والحداد حتى 9 يوليو/ تموز الجاري، وفق البرنامج الذي أعلنته السلطات الإيرانية، على أن تشمل عددا من المدن الإيرانية، إلى جانب مراسم تأبينية في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق في 8 من الشهر ذاته، قبل أن تُختتم بدفن خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد يوم 9 يوليو الجاري.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بقصف أمريكي - إسرائيلي، وبعدها أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، اختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى لإيران، ليصبح المرشد الثالث منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.

https://sarabic.ae/20260705/1114959790.html

https://sarabic.ae/20260704/مشاهد-من-وداع-المرشد-الأعلى-علي-خامنئي-في-طهران-1114940019.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم