https://sarabic.ae/20260706/إيران-تبدأ-مراسم-تشييع-جنازة-المرشد-الراحل-علي-خامنئي-في-طهران-فيديو-1114980136.html
إيران تبدأ مراسم تشييع جنازة المرشد الراحل علي خامنئي في طهران... فيديو
إيران تبدأ مراسم تشييع جنازة المرشد الراحل علي خامنئي في طهران... فيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت اليوم الاثنين، مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وثلاثة من أفراد عائلته في العاصمة طهران، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي الإيراني. 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T05:26+0000
2026-07-06T05:26+0000
2026-07-06T05:26+0000
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/05/1114960330_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abfdb7b376a0cf8372da83492d207d67.jpg
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن مراسم تشييع جثمان خامنئي بدأت بمشاركة حشود غفيرة من المشيعين، دون المزيد من التفاصيل.وشهدت مراسم التشييع حضورًا دوليًا بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وبرلمانية من أكثر من 70 دولة، وفق ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، معتبرًا أن هذا الحضور "سيبقى ذكرى خالدة في مسار العلاقات المشتركة بين إيران والدول المشاركة".ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع والحداد حتى 9 يوليو/ تموز الجاري، وفق البرنامج الذي أعلنته السلطات الإيرانية، على أن تشمل عددا من المدن الإيرانية، إلى جانب مراسم تأبينية في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق في 8 من الشهر ذاته، قبل أن تُختتم بدفن خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد يوم 9 يوليو الجاري.وانطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.وكانت السلطات الإيرانية أرجأت مراسم التشييع بسبب استمرار الحرب على البلاد واستمرار العمليات العسكرية، مؤكدة أن التأجيل جاء لاستكمال الترتيبات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم المراسم.
https://sarabic.ae/20260704/مشاهد-من-وداع-المرشد-الأعلى-علي-خامنئي-في-طهران-1114940019.html
https://sarabic.ae/20260704/ترامب-منحنا-إيران-مهلة-أسبوع-لإقامة-جنازة-خامنئي-وسط-تعثر-المفاوضات-1114934881.html
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/05/1114960330_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76d88400a98bf20e44236cc6d14c6e13.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم
إيران تبدأ مراسم تشييع جنازة المرشد الراحل علي خامنئي في طهران... فيديو
انطلقت اليوم الاثنين، مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وثلاثة من أفراد عائلته في العاصمة طهران، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي الإيراني.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن مراسم تشييع جثمان خامنئي بدأت بمشاركة حشود غفيرة من المشيعين، دون المزيد من التفاصيل.
وشهدت مراسم التشييع
حضورًا دوليًا بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وبرلمانية من أكثر من 70 دولة، وفق ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، معتبرًا أن هذا الحضور "سيبقى ذكرى خالدة في مسار العلاقات المشتركة بين إيران والدول المشاركة".
ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع والحداد حتى 9 يوليو/ تموز الجاري، وفق البرنامج الذي أعلنته السلطات الإيرانية، على أن تشمل عددا من المدن الإيرانية، إلى جانب مراسم تأبينية في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق في 8 من الشهر ذاته، قبل أن تُختتم بدفن خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد يوم 9 يوليو الجاري.
وانطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري
للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.
وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تشييع ستُقام خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو الجاري، على أن تبدأ مراسم التشييع الشعبي وتوديع الجثمان في طهران بين 4 و6 من الشهر ذاته.
وكانت السلطات الإيرانية أرجأت مراسم التشييع بسبب استمرار الحرب على البلاد واستمرار العمليات العسكرية، مؤكدة أن التأجيل جاء لاستكمال الترتيبات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم المراسم.