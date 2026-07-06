https://sarabic.ae/20260706/إيران-تبدأ-مراسم-تشييع-جنازة-المرشد-الراحل-علي-خامنئي-في-طهران-فيديو-1114980136.html

إيران تبدأ مراسم تشييع جنازة المرشد الراحل علي خامنئي في طهران... فيديو

إيران تبدأ مراسم تشييع جنازة المرشد الراحل علي خامنئي في طهران... فيديو

سبوتنيك عربي

انطلقت اليوم الاثنين، مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وثلاثة من أفراد عائلته في العاصمة طهران، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي الإيراني. 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T05:26+0000

2026-07-06T05:26+0000

2026-07-06T05:26+0000

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/05/1114960330_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abfdb7b376a0cf8372da83492d207d67.jpg

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن مراسم تشييع جثمان خامنئي بدأت بمشاركة حشود غفيرة من المشيعين، دون المزيد من التفاصيل.وشهدت مراسم التشييع حضورًا دوليًا بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وبرلمانية من أكثر من 70 دولة، وفق ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، معتبرًا أن هذا الحضور "سيبقى ذكرى خالدة في مسار العلاقات المشتركة بين إيران والدول المشاركة".ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع والحداد حتى 9 يوليو/ تموز الجاري، وفق البرنامج الذي أعلنته السلطات الإيرانية، على أن تشمل عددا من المدن الإيرانية، إلى جانب مراسم تأبينية في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق في 8 من الشهر ذاته، قبل أن تُختتم بدفن خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد يوم 9 يوليو الجاري.وانطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.وكانت السلطات الإيرانية أرجأت مراسم التشييع بسبب استمرار الحرب على البلاد واستمرار العمليات العسكرية، مؤكدة أن التأجيل جاء لاستكمال الترتيبات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم المراسم.

https://sarabic.ae/20260704/مشاهد-من-وداع-المرشد-الأعلى-علي-خامنئي-في-طهران-1114940019.html

https://sarabic.ae/20260704/ترامب-منحنا-إيران-مهلة-أسبوع-لإقامة-جنازة-خامنئي-وسط-تعثر-المفاوضات-1114934881.html

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم