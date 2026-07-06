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إيران تبدأ مراسم تشييع جنازة المرشد الراحل علي خامنئي في طهران... فيديو
إيران تبدأ مراسم تشييع جنازة المرشد الراحل علي خامنئي في طهران... فيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت اليوم الاثنين، مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وثلاثة من أفراد عائلته في العاصمة طهران، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي الإيراني. 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T05:26+0000
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وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن مراسم تشييع جثمان خامنئي بدأت بمشاركة حشود غفيرة من المشيعين، دون المزيد من التفاصيل.وشهدت مراسم التشييع حضورًا دوليًا بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وبرلمانية من أكثر من 70 دولة، وفق ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، معتبرًا أن هذا الحضور "سيبقى ذكرى خالدة في مسار العلاقات المشتركة بين إيران والدول المشاركة".ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع والحداد حتى 9 يوليو/ تموز الجاري، وفق البرنامج الذي أعلنته السلطات الإيرانية، على أن تشمل عددا من المدن الإيرانية، إلى جانب مراسم تأبينية في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق في 8 من الشهر ذاته، قبل أن تُختتم بدفن خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد يوم 9 يوليو الجاري.وانطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.وكانت السلطات الإيرانية أرجأت مراسم التشييع بسبب استمرار الحرب على البلاد واستمرار العمليات العسكرية، مؤكدة أن التأجيل جاء لاستكمال الترتيبات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم المراسم.
https://sarabic.ae/20260704/مشاهد-من-وداع-المرشد-الأعلى-علي-خامنئي-في-طهران-1114940019.html
https://sarabic.ae/20260704/ترامب-منحنا-إيران-مهلة-أسبوع-لإقامة-جنازة-خامنئي-وسط-تعثر-المفاوضات-1114934881.html
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أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم

إيران تبدأ مراسم تشييع جنازة المرشد الراحل علي خامنئي في طهران... فيديو

05:26 GMT 06.07.2026
© REUTERS Murad Sezerوُضِعَ عمامة على نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، بالقرب من نعوش أفراد عائلته بألوان العلم الإيراني على المنصة، بينما احتشد الناس في مراسم وداع عامة لتأبين المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي.
وُضِعَ عمامة على نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، بالقرب من نعوش أفراد عائلته بألوان العلم الإيراني على المنصة، بينما احتشد الناس في مراسم وداع عامة لتأبين المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© REUTERS Murad Sezer
تابعنا عبر
انطلقت اليوم الاثنين، مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وثلاثة من أفراد عائلته في العاصمة طهران، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي الإيراني.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن مراسم تشييع جثمان خامنئي بدأت بمشاركة حشود غفيرة من المشيعين، دون المزيد من التفاصيل.
وشهدت مراسم التشييع حضورًا دوليًا بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وبرلمانية من أكثر من 70 دولة، وفق ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، معتبرًا أن هذا الحضور "سيبقى ذكرى خالدة في مسار العلاقات المشتركة بين إيران والدول المشاركة".
ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع والحداد حتى 9 يوليو/ تموز الجاري، وفق البرنامج الذي أعلنته السلطات الإيرانية، على أن تشمل عددا من المدن الإيرانية، إلى جانب مراسم تأبينية في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق في 8 من الشهر ذاته، قبل أن تُختتم بدفن خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد يوم 9 يوليو الجاري.
تُظهر الصورة حشودًا غفيرة من الإيرانيين يحملون الأعلام ويتجمعون أمام صورة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، آية الله علي خامنئي، خلال مراسم التشييع. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
وسائط متعددة
مشاهد من وداع المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران
4 يوليو, 11:42 GMT
وانطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.

وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تشييع ستُقام خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو الجاري، على أن تبدأ مراسم التشييع الشعبي وتوديع الجثمان في طهران بين 4 و6 من الشهر ذاته.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
ترامب: منحنا إيران مهلة أسبوع لإقامة جنازة خامنئي وسط تعثر المفاوضات
4 يوليو, 05:21 GMT
وكانت السلطات الإيرانية أرجأت مراسم التشييع بسبب استمرار الحرب على البلاد واستمرار العمليات العسكرية، مؤكدة أن التأجيل جاء لاستكمال الترتيبات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم المراسم.
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