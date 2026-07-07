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https://sarabic.ae/20260707/كربلاء-تستعد-لتشييع-خامنئي-وسط-استنفار-أمني-وخدمي-واسع-1115020744.html
كربلاء تستعد لتشييع خامنئي وسط استنفار أمني وخدمي واسع
كربلاء تستعد لتشييع خامنئي وسط استنفار أمني وخدمي واسع
سبوتنيك عربي
تشهد محافظة كربلاء في العراق استنفارًا أمنيًا وخدميًا واسعًا عشية مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، المقررة غدًا الأربعاء، في مدينتي النجف... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T14:56+0000
2026-07-07T14:56+0000
العراق
كربلاء
النجف
تشييع
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
تقارير سبوتنيك
حصري
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، أن الشوارع الرئيسية والساحات العامة في كربلاء، اكتست باللافتات والصور والأعلام التي رُفعت على أعمدة الإنارة، وواجهات المباني، ومداخل المدينة، في حين كثفت المواكب الحسينية، وقوات الحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية، واللجان المنظمة، من استعداداتها لاستقبال المعزين وتنظيم حركة الوفود القادمة للمشاركة في مراسم التشييع.بدوره، قال الصحفي المشارك في التغطية أسعد ثامرلـ "سبوتنيك": "الاستعدادات الجارية في المحافظة تشمل تنسيقًا مكثفًا بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية".وأشار إلى أن "القوات الأمنية وضعت خطة استخبارية وأمنية مشددة لتأمين مراسم التشييع، بالتوازي مع تنسيق متواصل بين العتبات الدينية والجهات المعنية لتهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال المشاركين وضمان انسيابية حركة الوفود والزائرين".وبحسب مصادر مطلعة إيرانية وعراقية، فإن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيترأس الوفد الرسمي المرافق لجثمان خامنئي، الذي سيشارك في مراسم التشييع المقررة في النجف وكربلاء، في حين سيشارك رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في مراسم الاستقبال الرسمية التي ستقام في مطار النجف الدولي لدى وصول الجثمان.
https://sarabic.ae/20260706/طهران-تشهد-حشودا-مليونية-في-اليوم-الرابع-من-مراسم-تشييع-خامنئي-فيديو-1114982731.html
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حسن نبيل
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العراق, كربلاء, النجف, تشييع, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, كربلاء, النجف, تشييع, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, تقارير سبوتنيك, حصري

كربلاء تستعد لتشييع خامنئي وسط استنفار أمني وخدمي واسع

14:56 GMT 07.07.2026
© Sputnik . HASSAN NABILكربلاء تستعد لتشييع خامنئي وسط استنفار أمني وخدمي واسع
كربلاء تستعد لتشييع خامنئي وسط استنفار أمني وخدمي واسع - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
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- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
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حصري
تشهد محافظة كربلاء في العراق استنفارًا أمنيًا وخدميًا واسعًا عشية مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، المقررة غدًا الأربعاء، في مدينتي النجف وكربلاء، وسط توقعات بوصول أعداد كبيرة من الوافدين من داخل العراق وخارجه.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، أن الشوارع الرئيسية والساحات العامة في كربلاء، اكتست باللافتات والصور والأعلام التي رُفعت على أعمدة الإنارة، وواجهات المباني، ومداخل المدينة، في حين كثفت المواكب الحسينية، وقوات الحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية، واللجان المنظمة، من استعداداتها لاستقبال المعزين وتنظيم حركة الوفود القادمة للمشاركة في مراسم التشييع.
كما باشرت الجهات المختصة بتهيئة مواقع الضيافة والاستراحة، وتأمين المياه والطعام والخدمات الطبية والإسعافات الأولية، فضلًا عن وضع خطة لتنظيم حركة المواكب والمشاة على الطرق المؤدية إلى مركز المدينة.
بدوره، قال الصحفي المشارك في التغطية أسعد ثامرلـ "سبوتنيك": "الاستعدادات الجارية في المحافظة تشمل تنسيقًا مكثفًا بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية".
وأشار إلى أن "القوات الأمنية وضعت خطة استخبارية وأمنية مشددة لتأمين مراسم التشييع، بالتوازي مع تنسيق متواصل بين العتبات الدينية والجهات المعنية لتهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال المشاركين وضمان انسيابية حركة الوفود والزائرين".
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وفي السياق ذاته، وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة غدًا الأربعاء، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وبحسب مصادر مطلعة إيرانية وعراقية، فإن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيترأس الوفد الرسمي المرافق لجثمان خامنئي، الذي سيشارك في مراسم التشييع المقررة في النجف وكربلاء، في حين سيشارك رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في مراسم الاستقبال الرسمية التي ستقام في مطار النجف الدولي لدى وصول الجثمان.
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