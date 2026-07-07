https://sarabic.ae/20260707/كربلاء-تستعد-لتشييع-خامنئي-وسط-استنفار-أمني-وخدمي-واسع-1115020744.html

كربلاء تستعد لتشييع خامنئي وسط استنفار أمني وخدمي واسع

كربلاء تستعد لتشييع خامنئي وسط استنفار أمني وخدمي واسع

سبوتنيك عربي

تشهد محافظة كربلاء في العراق استنفارًا أمنيًا وخدميًا واسعًا عشية مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، المقررة غدًا الأربعاء، في مدينتي النجف... 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T14:56+0000

2026-07-07T14:56+0000

2026-07-07T14:56+0000

العراق

كربلاء

النجف

تشييع

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

تقارير سبوتنيك

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، أن الشوارع الرئيسية والساحات العامة في كربلاء، اكتست باللافتات والصور والأعلام التي رُفعت على أعمدة الإنارة، وواجهات المباني، ومداخل المدينة، في حين كثفت المواكب الحسينية، وقوات الحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية، واللجان المنظمة، من استعداداتها لاستقبال المعزين وتنظيم حركة الوفود القادمة للمشاركة في مراسم التشييع.بدوره، قال الصحفي المشارك في التغطية أسعد ثامرلـ "سبوتنيك": "الاستعدادات الجارية في المحافظة تشمل تنسيقًا مكثفًا بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية".وأشار إلى أن "القوات الأمنية وضعت خطة استخبارية وأمنية مشددة لتأمين مراسم التشييع، بالتوازي مع تنسيق متواصل بين العتبات الدينية والجهات المعنية لتهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال المشاركين وضمان انسيابية حركة الوفود والزائرين".وبحسب مصادر مطلعة إيرانية وعراقية، فإن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيترأس الوفد الرسمي المرافق لجثمان خامنئي، الذي سيشارك في مراسم التشييع المقررة في النجف وكربلاء، في حين سيشارك رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في مراسم الاستقبال الرسمية التي ستقام في مطار النجف الدولي لدى وصول الجثمان.

https://sarabic.ae/20260706/طهران-تشهد-حشودا-مليونية-في-اليوم-الرابع-من-مراسم-تشييع-خامنئي-فيديو-1114982731.html

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حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, كربلاء, النجف, تشييع, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, تقارير سبوتنيك, حصري