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طهران تشهد حشودا مليونية في اليوم الرابع من مراسم تشييع خامنئي... فيديو

طهران تشهد حشودا مليونية في اليوم الرابع من مراسم تشييع خامنئي... فيديو

سبوتنيك عربي

رصدت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، موكب تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران، حيث توافد مئات الآلاف من الإيرانيين إلى الشوارع للمشاركة في مراسم... 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T07:51+0000

2026-07-06T07:51+0000

2026-07-06T07:51+0000

إيران

العالم

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وانطلقت، اليوم الاثنين، في اليوم الرابع من مراسم تشييع المرشد الإيراني، وثلاثة من أفراد عائلته، وتجمّع ملايين الناس في ساعات الصباح في العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني.وشهدت مراسم التشييع حضورًا دوليًا بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وبرلمانية من أكثر من 70 دولة، وفق ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، معتبرًا أن هذا الحضور "سيبقى ذكرى خالدة في مسار العلاقات المشتركة بين إيران والدول المشاركة".ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع والحداد حتى 9 يوليو/ تموز الجاري، وفق البرنامج الذي أعلنته السلطات الإيرانية، على أن تشمل عددا من المدن الإيرانية، إلى جانب مراسم تأبينية في مدينتي النجف وكربلاء في العراق في 8 من الشهر ذاته، قبل أن تُختتم بدفن خامنئي في مسقط رأسه في مدينة مشهد يوم 9 يوليو الجاري.وانطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.وكان قد زعم، اليوم الاثنين، وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، "قُتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل".مشاهد من وداع المرشد الأعلى علي خامنئي في طهرانترامب: منحنا إيران مهلة أسبوع لإقامة جنازة خامنئي وسط تعثر المفاوضات

https://sarabic.ae/20260706/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نحن-من-قتلنا-علي-خامنئي-1114981320.html

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