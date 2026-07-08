https://sarabic.ae/20260708/عضو-بالمجلس-الوطني-الفلسطيني-نتنياهو-يحاول-تجاوز-أزمته-الداخلية-بفتح-جبهات-الحرب-في-لبنان-وغزة-1115052560.html

عضو بالمجلس الوطني الفلسطيني: نتنياهو يحاول تجاوز أزمته الداخلية بفتح جبهات الحرب في لبنان وغزة

عضو بالمجلس الوطني الفلسطيني: نتنياهو يحاول تجاوز أزمته الداخلية بفتح جبهات الحرب في لبنان وغزة

سبوتنيك عربي

أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني من عمان، عمران الخطيب، أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يحاول تجاوز أزماته مع المعارضة من خلال فتح جبهات القتال في... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T17:18+0000

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وقال الخطيب، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "نتنياهو لم يلتزم باتفاق شرم الشيخ واستمر بعملية التصعيد والاعتداءات التي لم تقتصر على غزة فقط بل طالت أيضا الضفة الغربية ومصادرة الأراضي، وحرب إسرائيل على إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة، وتصريح مسؤولين إسرائيليين بتحويل لبنان إلى غزة ثانية، هدفت إلى ضمان استمرارية حكومة الائتلاف التي يقودها نتنياهو، لأنه في فترة الحرب لا تستطيع المعارضة إيقاف الحكومة الإسرائيلية وتقديم نتنياهو للمحاكمة".وتابع أن "إسرائيل لا تريد الوصول إلى أي اتفاق سواء بالحرب على إيران أو في لبنان، لكن الكنيست الإسرائيلي يستطيع إسقاط الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال صوتت غالبية الأعضاء لصالح ذلك، لكن الائتلاف الحاكم يسعى إلى تعطيل ذلك عبر مواصلة عدوانه".وكشف عمران الخطيب لـ"سبوتنيك"، أن "نتنياهو تورط بصمته في موضوع السابع من أكتوبر، وهناك تواطؤ من قبل الحكومة الإسرائيلية التي حاولت تحميل المسؤولية إلى المؤسسة الأمنية، بينما كل الجهات في إسرائيل تحمل نتنياهو مسؤولية ما حدث منذ السابع من أكتوبر".وعن سبب إعفاء نتنياهو للحريديم من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، قال الخطيب إن "نتنياهو يطلق الوعود للحريديم لضمان دعمهم في الانتخابات، وبالتالي هو يتسلح بموضوع الحريديم، في وقت تبدو فيه المعارضة عازمة على الاستمرار في جهودها لإسقاطه، لأن هناك معركة مفصلية ولا يجب أن يكون نتنياهو في المشهد السياسي القادم".

https://sarabic.ae/20260708/نتنياهو-يضع-شروطه-للاتفاق-النووي-مع-إيران-رقابة-كاملة-ورفض-أي-قيود-على-التفتيش-1115035420.html

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