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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل "قيادي كبير في حماس" شارك في هجوم 7 أكتوبر 2023

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل "قيادي كبير في حماس" شارك في هجوم 7 أكتوبر 2023

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل محمد عماد عبد الرحمن أبو طعيمة، الذي وصفه بأنه "قائد خلية في قوة النخبة" التابعة للجناح العسكري لحركة حماس... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "أبو طعيمة شارك في اقتحام كيبوتس (مستوطنة) نيريم، خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023"، مضيفًا أنه "قاد خلال الحرب خلية نفذت كمائن ضد القوات الإسرائيلية، وعمل في الفترة الأخيرة على الحفاظ على جاهزية عناصرها وتجنيد مقاتلين جدد".وأضاف البيان أن أبو طعيمة "شكّل تهديدًا فوريًا" للقوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة، مشيرًا إلى أنه "تمت تصفيته في غارة جوية دقيقة".وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته في المنطقة الجنوبية "تواصل انتشارها وفقًا للاتفاقات القائمة، وستواصل العمل على إزالة أي تهديد فوري"، بحسب البيان.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

https://sarabic.ae/20260706/ما-دلالات-حل-حماس-حكومة-غزة-وهل-تمهد-للانتقال-إلى-المرحلة-الثانية-من-الاتفاق-1114997517.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي