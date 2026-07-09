https://sarabic.ae/20260709/استطلاع-رأي-إسرائيلي-آيزنكوت-يتفوق-على-نتنياهو-وبينيت-يتراجع-1115063099.html

استطلاع رأي إسرائيلي: آيزنكوت يتفوق على نتنياهو وبينيت يتراجع

استطلاع رأي إسرائيلي: آيزنكوت يتفوق على نتنياهو وبينيت يتراجع

سبوتنيك عربي

كشف استطلاع رأي إسرائيلي جديد، عن تغييرات جذرية في المشهد السياسي الإسرائيلي، بعد تقدم حزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت على حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو. 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T07:32+0000

2026-07-09T07:32+0000

2026-07-09T07:32+0000

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وأكدت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن هناك تغييرا كبيرا في استطلاعات الرأي قد تطيح بنتنياهو من سدة الحكم في تل أبيب، أو قد تدفعه إلى إعادة حساباته قبيل انتخابات مرتقبة. وذكرت أنه في حال أجريت الانتخابات اليوم، فإن حزب "ياشار" بقيادة الجنرال السابق غادي آيزنكوت سيكون الحزب الأكبر في إسرائيل بحصوله على 23 مقعدا بعد حصده 3 مقاعد إضافية، مقارنة بالاستطلاع السابق.فيما اكتفى حزب "الليكود" بالمركز الثاني بحصوله على 22 مقعدا، في حين خسر حزب "بيحاد" أو "معا" بقيادة نفتالي بينيت مقعدين، بعد أن كان استعاد قوته في الاستطلاع السابق ليستقر في المركز الثالث برصيد 15 مقعدا فقط.وأكد الاستطلاع الجديد حصول الائتلاف الحاكم لنتنياهو على 51 مقعدا، والأحزاب المعارضة على 58 مقعدا بينما تشغل الأحزاب العربية 11 مقعدًا تقع بينهما. وبذلك، يبلغ إجمالي مقاعد أحزاب المعارضة 69 مقعدًا مقابل 51 مقعدًا للائتلاف الحالي.كشف استطلاع رأي إسرائيلي، الجمعة الماضية، أن بنيامين نتنياهو يواجه أزمة سياسية مزدوجة، وفي موقف حرج.وأظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، وجود فجوة واضحة في درجة اليقين بالمشاركة في الانتخابات، إذ أكد 72% فقط من ناخبي أحزاب الائتلاف الحاكم أنهم "متأكدون تماما" من التصويت، مقابل 80% من ناخبي المعارضة، و82% من ناخبي الأحزاب العربية.وأوضحت الصحيفة أن هذه الفجوة تعكس أزمة تعبئة حقيقية داخل معسكر نتنياهو، في وقت يحافظ فيه الائتلاف الحاكم بزعامته على 50 مقعدا فقط، مقابل 59 مقعدا للمعارضة و11 مقعدا للأحزاب العربية.وأفادت الصحيفة بوجود حالة من الاستقطاب السياسي والإحباط الشعبي، تجعل من الصعب على نتنياهو الحفاظ على تماسك ائتلافه أو فتح أي أفق لتجاوز الانقسام الحالي عبر حكومة وحدة.

https://sarabic.ae/20260703/59-مقعدا-للمعارضة-استطلاع-جديد-يضع-نتنياهو-في-موقف-سياسي-صعب-1114909416.html

https://sarabic.ae/20220705/وسط-تأكيد-استطلاعات-الرأي-واستمرار-الانقسام-هل-تنخفض-نسبة-تصويت-العرب-في-انتخابات-الكنيست؟-1064704116.html

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