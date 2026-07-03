https://sarabic.ae/20260703/59-مقعدا-للمعارضة-استطلاع-جديد-يضع-نتنياهو-في-موقف-سياسي-صعب-1114909416.html

59 مقعدا للمعارضة... استطلاع جديد يضع نتنياهو في موقف سياسي صعب

59 مقعدا للمعارضة... استطلاع جديد يضع نتنياهو في موقف سياسي صعب

سبوتنيك عربي

كشف استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه أزمة سياسية مزدوجة، وفي موقف حرج. 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T08:53+0000

2026-07-03T08:53+0000

2026-07-03T08:53+0000

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وأظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، وجود فجوة واضحة في درجة اليقين بالمشاركة في الانتخابات، إذ أكد 72% فقط من ناخبي أحزاب الائتلاف الحاكم أنهم "متأكدون تماما" من التصويت، مقابل 80% من ناخبي المعارضة، و82% من ناخبي الأحزاب العربية.وأوضحت الصحيفة أن هذه الفجوة تعكس أزمة تعبئة حقيقية داخل معسكر نتنياهو، في وقت يحافظ فيه الائتلاف الحاكم بزعامته على 50 مقعدا فقط، مقابل 59 مقعدا للمعارضة و11 مقعدا للأحزاب العربية.وأفادت الصحيفة بوجود حالة من الاستقطاب السياسي والإحباط الشعبي، تجعل من الصعب على نتنياهو الحفاظ على تماسك ائتلافه أو فتح أي أفق لتجاوز الانقسام الحالي عبر حكومة وحدة.وتراجع حزب "الليكود" الحاكم إلى 21 مقعدا، بينما تعززت مكانة الأحزاب الدينية، فبحسب الاستطلاع ستحصل "اليهودية الموحدة" على 8 مقاعد و"الصهيونية الدينية" على 5 مقاعد، فيما توقف تحالف "معا" عند 19 مقعداً، بزعامة نفتالي بينت رئيس الوزراء الأسبق.ويتوازى هذا الاستطلاع مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الخميس، حينما ذكر أن "الجيش دمّر 83% من الأنفاق الممتدة في منطقة "الخط الأصفر" داخل قطاع غزة"، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية في القطاع.وقال كاتس، إن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق التي وصفها بـ"الأمنية" في لبنان وسوريا وقطاع غزة حتى إشعار آخر"، مشددًا على أن هذا الانتشار يأتي ضمن ما اعتبره متطلبات حماية الأمن الإسرائيلي.وأضاف أن "على الجيش الإسرائيلي الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية، والاستعداد لشن هجوم مستقل بالكامل ضد إيران في أي وقت تقتضيه الظروف".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.

https://sarabic.ae/20260620/خبير-في-الشؤون-الإسرائيلية-لـسبوتنيك-استطلاعات-الرأي-تصفع-نتنياهو-وتسقط-أوهام-النصر-في-غزة-ولبنان-1114548655.html

https://sarabic.ae/20260702/كاتس-يدعو-الجيش-الإسرائيلي-للاستعداد-والجاهزية-لشن-هجوم-مستقل-على-إيران-1114902563.html

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