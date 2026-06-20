https://sarabic.ae/20260620/خبير-في-الشؤون-الإسرائيلية-لـسبوتنيك-استطلاعات-الرأي-تصفع-نتنياهو-وتسقط-أوهام-النصر-في-غزة-ولبنان-1114548655.html

خبير في الشؤون الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": استطلاعات الرأي تصفع نتنياهو وتسقط أوهام النصر في غزة ولبنان

خبير في الشؤون الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": استطلاعات الرأي تصفع نتنياهو وتسقط أوهام النصر في غزة ولبنان

سبوتنيك عربي

أكد الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن استطلاعات الرأي الأخيرة في إسرائيل كشفت عن تراجع كبير لفرص رئيس الوزراء بنيامين... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T19:35+0000

2026-06-20T19:35+0000

2026-06-20T19:35+0000

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الأمر لم يعد يقتصر على رغبة دونالد ترامب في عدم ترشحه، بل إن المعطيات تؤكد ابتعاد ائتلافه الحاكم عن المنافسة في كل الاستطلاعات، بجانب تلقيه صدمة جديدة تتمثل في رفض الرأي العام الداخلي لقراره بالبقاء رئيسا لحزب الليكود أو مرشحا لرئاسة الوزراء، مع استبعاد الشخصيات المحسوبة عليه مثل كاتس ووزير الدفاع، وهو ما يسقط تماما كافة المزاعم المتعلقة بتحقيق النصر التام وأهداف الحرب في غزة ولبنان وضد إيران.وتابع: "نتنياهو كان يمني النفس بالتنازل عن الترشح في اللحظة الأخيرة مقابل الحصول على هبوط آمن برعاية أمريكية وتحصينه من الملاحقة القضائية في الفضائح والكوارث التي تسبب فيها بعد السابع من أكتوبر، خاصة بعد أن بات عبئاً على الداخل وعلى واشنطن التي وصفت إسرائيل في عهده بالشريك الصغير، وهو ما يعيد تل أبيب إلى حجمها الحقيقي ويعكس لغة أرقام كاشفة لا تجامل".ويرى أنور أن "هذه التغيرات تنهي أحلام نتنياهو بالهيمنة على الشرق الأوسط تحت الرعاية الأمريكية، خصوصا في ظل النزيف المستمر في لبنان، وقلة الحيلة أمام التهديدات الإيرانية التي فرضت معادلة خطيرة بربط ضرب بيروت وعدم الانسحاب بالرد المباشر من طهران".وأعلن حزب "الليكود" ترشح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانتخابات القادمة، وذلك في معرض رد الحزب على تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نية نتنياهو خوض الانتخابات مرة أخرى.وصوّت الكنيست الإسرائيلي، مؤخرا بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بأغلبية 110 أعضاء، دون تسجيل أي أصوات معارضة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الجلسة، شهدت غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب انشغاله بعقد اجتماع أمني"، مشيرة إلى أن "الحريديم وأعضاء حزب جانتس صوتوا لصالح حل الكنيست". وقدّم الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مؤخرا، مقترح قانون لحل البرلمان في البلاد (الكنيست) والتوجه إلى انتخابات مبكرة.وكانت المحكمة العليا أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بالإجماع يلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة تتضمن عقوبات لتطبيق التجنيد الإجباري، مع التأكيد على منع تقديم أي مزايا أو إعانات للمتهربين من الخدمة العسكرية.

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https://sarabic.ae/20260619/ترامب-واشنطن-بحاجة-إلى-إبقاء-نتنياهو-متزنا-بعض-الشيء-1114525456.html

https://sarabic.ae/20260618/ترامب-نتنياهو-اندفع-أكثر-من-اللازم-خلال-الحرب-على-إيران-1114459132.html

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تقارير سبوتنيك, حصري, لبنان, قطاع غزة