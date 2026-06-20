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خبير في الشؤون الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": استطلاعات الرأي تصفع نتنياهو وتسقط أوهام النصر في غزة ولبنان
خبير في الشؤون الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": استطلاعات الرأي تصفع نتنياهو وتسقط أوهام النصر في غزة ولبنان
سبوتنيك عربي
أكد الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن استطلاعات الرأي الأخيرة في إسرائيل كشفت عن تراجع كبير لفرص رئيس الوزراء بنيامين... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T19:35+0000
2026-06-20T19:35+0000
تقارير سبوتنيك
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الأمر لم يعد يقتصر على رغبة دونالد ترامب في عدم ترشحه، بل إن المعطيات تؤكد ابتعاد ائتلافه الحاكم عن المنافسة في كل الاستطلاعات، بجانب تلقيه صدمة جديدة تتمثل في رفض الرأي العام الداخلي لقراره بالبقاء رئيسا لحزب الليكود أو مرشحا لرئاسة الوزراء، مع استبعاد الشخصيات المحسوبة عليه مثل كاتس ووزير الدفاع، وهو ما يسقط تماما كافة المزاعم المتعلقة بتحقيق النصر التام وأهداف الحرب في غزة ولبنان وضد إيران.وتابع: "نتنياهو كان يمني النفس بالتنازل عن الترشح في اللحظة الأخيرة مقابل الحصول على هبوط آمن برعاية أمريكية وتحصينه من الملاحقة القضائية في الفضائح والكوارث التي تسبب فيها بعد السابع من أكتوبر، خاصة بعد أن بات عبئاً على الداخل وعلى واشنطن التي وصفت إسرائيل في عهده بالشريك الصغير، وهو ما يعيد تل أبيب إلى حجمها الحقيقي ويعكس لغة أرقام كاشفة لا تجامل".ويرى أنور أن "هذه التغيرات تنهي أحلام نتنياهو بالهيمنة على الشرق الأوسط تحت الرعاية الأمريكية، خصوصا في ظل النزيف المستمر في لبنان، وقلة الحيلة أمام التهديدات الإيرانية التي فرضت معادلة خطيرة بربط ضرب بيروت وعدم الانسحاب بالرد المباشر من طهران".وأعلن حزب "الليكود" ترشح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانتخابات القادمة، وذلك في معرض رد الحزب على تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نية نتنياهو خوض الانتخابات مرة أخرى.وصوّت الكنيست الإسرائيلي، مؤخرا بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بأغلبية 110 أعضاء، دون تسجيل أي أصوات معارضة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الجلسة، شهدت غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب انشغاله بعقد اجتماع أمني"، مشيرة إلى أن "الحريديم وأعضاء حزب جانتس صوتوا لصالح حل الكنيست". وقدّم الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مؤخرا، مقترح قانون لحل البرلمان في البلاد (الكنيست) والتوجه إلى انتخابات مبكرة.وكانت المحكمة العليا أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بالإجماع يلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة تتضمن عقوبات لتطبيق التجنيد الإجباري، مع التأكيد على منع تقديم أي مزايا أو إعانات للمتهربين من الخدمة العسكرية.
https://sarabic.ae/20260620/نتنياهو-يوجه-الجيش-الإسرائيلي-بوقف-عملياته-في-لبنان-1114543791.html
https://sarabic.ae/20260619/ترامب-واشنطن-بحاجة-إلى-إبقاء-نتنياهو-متزنا-بعض-الشيء-1114525456.html
https://sarabic.ae/20260618/ترامب-نتنياهو-اندفع-أكثر-من-اللازم-خلال-الحرب-على-إيران-1114459132.html
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وائل مجدي
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تقارير سبوتنيك, حصري, لبنان, قطاع غزة
تقارير سبوتنيك, حصري, لبنان, قطاع غزة

خبير في الشؤون الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": استطلاعات الرأي تصفع نتنياهو وتسقط أوهام النصر في غزة ولبنان

19:35 GMT 20.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalitرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
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- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
أكد الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن استطلاعات الرأي الأخيرة في إسرائيل كشفت عن تراجع كبير لفرص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الأمر لم يعد يقتصر على رغبة دونالد ترامب في عدم ترشحه، بل إن المعطيات تؤكد ابتعاد ائتلافه الحاكم عن المنافسة في كل الاستطلاعات، بجانب تلقيه صدمة جديدة تتمثل في رفض الرأي العام الداخلي لقراره بالبقاء رئيسا لحزب الليكود أو مرشحا لرئاسة الوزراء، مع استبعاد الشخصيات المحسوبة عليه مثل كاتس ووزير الدفاع، وهو ما يسقط تماما كافة المزاعم المتعلقة بتحقيق النصر التام وأهداف الحرب في غزة ولبنان وضد إيران.
وأضاف أنور أن "هناك أزمة عميقة لا يمكن إخفاؤها بين الولايات المتحدة وحكومة نتنياهو، بعد أن تسبب استخفافه بالدولة في وضع إسرائيل كأنها تحت الوصاية أو الانتداب، مؤكدا أن هذه الضغوط تسببت في تقليص هوامش المناورة أمامه".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي بوقف عملياته في لبنان
15:37 GMT
وتابع: "نتنياهو كان يمني النفس بالتنازل عن الترشح في اللحظة الأخيرة مقابل الحصول على هبوط آمن برعاية أمريكية وتحصينه من الملاحقة القضائية في الفضائح والكوارث التي تسبب فيها بعد السابع من أكتوبر، خاصة بعد أن بات عبئاً على الداخل وعلى واشنطن التي وصفت إسرائيل في عهده بالشريك الصغير، وهو ما يعيد تل أبيب إلى حجمها الحقيقي ويعكس لغة أرقام كاشفة لا تجامل".
وأردف: "التناقض في المواقف بدا واضحا من خلال إعلان الجانب الأمريكي عن خمس هُدن دون تشاور أو بيان مشترك، مما يعني فرضها على الجانب الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "تسريب هذه المحادثات المهينة للإعلام يقلص حظوظ نتنياهو في أي انتخابات قادمة ويجعلها شبه مستحيلة، بالتزامن مع تغيرات إقليمية قد تسهم في تحول النظام الدولي إلى نظام متعدد الأقطاب".
ويرى أنور أن "هذه التغيرات تنهي أحلام نتنياهو بالهيمنة على الشرق الأوسط تحت الرعاية الأمريكية، خصوصا في ظل النزيف المستمر في لبنان، وقلة الحيلة أمام التهديدات الإيرانية التي فرضت معادلة خطيرة بربط ضرب بيروت وعدم الانسحاب بالرد المباشر من طهران".
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
ترامب: واشنطن بحاجة إلى إبقاء نتنياهو "متزنا بعض الشيء"
أمس, 19:46 GMT
وأعلن حزب "الليكود" ترشح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانتخابات القادمة، وذلك في معرض رد الحزب على تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نية نتنياهو خوض الانتخابات مرة أخرى.
وكان ترامب قد صرح لشبكة "إيه بي سي نيوز" بأنه لا يعلم ما إذا كان نتنياهو يخطط للترشح في الانتخابات المقبلة، التي يجب أن تجرى بحلول 27 أكتوبر/تشرين الأول. وجاءت تعليقات ترامب بعد تقارير عن نشوب خلافات مع نتنياهو حول الحرب في إيران، واتساع الفجوة بينهما.
وصوّت الكنيست الإسرائيلي، مؤخرا بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بأغلبية 110 أعضاء، دون تسجيل أي أصوات معارضة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
ترامب: نتنياهو اندفع أكثر من اللازم خلال الحرب على إيران
18 يونيو, 05:36 GMT
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الجلسة، شهدت غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب انشغاله بعقد اجتماع أمني"، مشيرة إلى أن "الحريديم وأعضاء حزب جانتس صوتوا لصالح حل الكنيست". وقدّم الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مؤخرا، مقترح قانون لحل البرلمان في البلاد (الكنيست) والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يطالب الدولة بالاستعداد لفرض عقوبات على "الحريديم" الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، وذلك في إطار الالتماسات المقدمة ضد ما وصفته المحكمة بعدم تطبيق قوانين التجنيد في ظل غياب قانون واضح وملزم.
وكانت المحكمة العليا أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بالإجماع يلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة تتضمن عقوبات لتطبيق التجنيد الإجباري، مع التأكيد على منع تقديم أي مزايا أو إعانات للمتهربين من الخدمة العسكرية.
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