https://sarabic.ae/20260620/نتنياهو-يوجه-الجيش-الإسرائيلي-بوقف-عملياته-في-لبنان-1114543791.html

نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي بوقف عملياته في لبنان

نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي بوقف عملياته في لبنان

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه الجيش الإسرائيلي بوقف عملياته العسكرية في لبنان. 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T15:37+0000

2026-06-20T15:37+0000

2026-06-20T15:37+0000

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وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأنه بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، صدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في لبنان، وتم نقل الأمر إلى القوات العسكرية هناك.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم السبت، أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو/ حزيران الجاري.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، في بيان له، إن "وزير الخارجية ماركو روبيو، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزاف عون"، مشيرًا إلى أن روبيو "شدد مجددًا على ضرورة نزع سلاح "حزب الله"، على حد قوله.واتفقت إسرائيل و"حزب الله"، أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب "كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات"، على حد قوله.وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".

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