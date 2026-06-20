https://sarabic.ae/20260620/طهران-لن-نوقع-تفاهما-لا-ينفذ-والبند-1-حول-وقف-إعتداءات-إسرائيل-على-لبنان-هو-الأهم---عاجل-1114539584.html
طهران: لن نوقع تفاهما لا ينفذ والبند 1 المتعلق بوقف اعتداءات إسرائيل على لبنان هو الأهم
طهران: لن نوقع تفاهما لا ينفذ والبند 1 المتعلق بوقف اعتداءات إسرائيل على لبنان هو الأهم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة قد تواجه خطر الانهيار إذا لم يلتزم الطرف المقابل بتنفيذ تعهداته في... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T13:42+0000
2026-06-20T13:42+0000
2026-06-20T14:02+0000
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وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "وفد إيراني يغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم، والبند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم والطرف المقابل أخل بالتزامه بإجبار الكيان الصهيوني على وقف اعتداءاته على لبنان".وأكمل البيان: "عدم توقف اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان انتهاك صريح لوقف إطلاق النار".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، إلغاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها، في وقت لاحق من يوم الجمعة الماضي، بين إيران وأمريكا، في منتجع "بورجنستوك" الجبلي في البلاد.وتتكوّن مذكرة التفاهم من 14 بندا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاهم الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260620/نقاشات-سرية-ودبلوماسيون-من-مختلف-الدول-في-سويسرا-لمناقشة-اتفاق-إيران--1114539071.html
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إيران, لبنان
طهران: لن نوقع تفاهما لا ينفذ والبند 1 المتعلق بوقف اعتداءات إسرائيل على لبنان هو الأهم
13:42 GMT 20.06.2026 (تم التحديث: 14:02 GMT 20.06.2026)
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة قد تواجه خطر الانهيار إذا لم يلتزم الطرف المقابل بتنفيذ تعهداته في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن البند "1" من الاتفاق، المتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، هو "الأهم".
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "وفد إيراني يغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم، والبند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم والطرف المقابل أخل بالتزامه بإجبار الكيان الصهيوني على وقف اعتداءاته على لبنان".
وتابع البيان: "على أمريكا الإسراع بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وإلا فإنها ستواجه مشكلات، ولم نوقع تفاهما لن يتم تنفيذه، ومقاربتنا هي الالتزام مقابل الالتزام".
وأكمل البيان: "عدم توقف اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان انتهاك صريح لوقف إطلاق النار".
وأضاف البيان: "تم تنفيذ بنود وقف الحصار البحري وفتح مضيق هرمز طبق مذكرة التفاهم، بنود مذكرة التفاهم هي مجموعة متكاملة وإذا لم يتم تنفيذ بعضها فإنها ستواجه مشكلات".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، إلغاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها، في وقت لاحق من يوم الجمعة الماضي، بين إيران وأمريكا، في منتجع "بورجنستوك" الجبلي في البلاد.
وتتكوّن مذكرة التفاهم من 14 بندا
، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.
وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاهم الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين
.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.