https://sarabic.ae/20260620/نقاشات-سرية-ودبلوماسيون-من-مختلف-الدول-في-سويسرا-لمناقشة-اتفاق-إيران--1114539071.html
نقاشات سرية ودبلوماسيون "من مختلف الدول" في سويسرا لمناقشة اتفاق إيران
نقاشات سرية ودبلوماسيون "من مختلف الدول" في سويسرا لمناقشة اتفاق إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات السويسرية، اليوم السبت، مواصلة توفير "بيئة سرية وموثوقة" في بورغنشتوك، بهدف تسهيل المناقشات المرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T13:42+0000
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وقالت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان، إن الاجتماعات والمشاورات الجارية تُعقد في إطار من السرية، مؤكدة عدم الكشف عن أي معلومات تتعلق بالمشاركين أو طبيعة المباحثات ومضمونها.وأكمل البيان: "لأسباب تتعلق بالسرية، لا يمكن الإفصاح عن أي معلومات إضافية بشأن الأفراد الحاضرين أو مضمون المناقشات".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، إلغاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها، في وقت لاحق من يوم الجمعه، بين إيران وأمريكا، في منتجع "بورجنستوك" الجبلي في البلاد.وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاهم الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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سويسرا, العالم, إيران
نقاشات سرية ودبلوماسيون "من مختلف الدول" في سويسرا لمناقشة اتفاق إيران
أعلنت السلطات السويسرية، اليوم السبت، مواصلة توفير "بيئة سرية وموثوقة" في بورغنشتوك، بهدف تسهيل المناقشات المرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان، إن الاجتماعات والمشاورات الجارية تُعقد في إطار من السرية، مؤكدة عدم الكشف عن أي معلومات تتعلق بالمشاركين أو طبيعة المباحثات ومضمونها.
وأضاف البيان: "يعمل دبلوماسيون من مختلف الدول المتواجدون في الفندق حاليا على استمرار الحوار".
وأكمل البيان: "لأسباب تتعلق بالسرية، لا يمكن الإفصاح عن أي معلومات إضافية بشأن الأفراد الحاضرين أو مضمون المناقشات".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، إلغاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها، في وقت لاحق من يوم الجمعه، بين إيران وأمريكا، في منتجع "بورجنستوك" الجبلي في البلاد.
وتتكوّن مذكرة التفاهم من 14 بندا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.
وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاهم الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين
.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.