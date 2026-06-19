https://sarabic.ae/20260619/ترامب-إذا-لم-نتوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-فسنقوم-بأشياء-لا-تجلب-لهم-السعادة-1114527414.html

ترامب: إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة

ترامب: إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الضغوط العسكرية والاقتصادية المفروضة على إيران، "دفعتها إلى طاولة المفاوضات"، مشيرًا إلى أن "مذكرة التفاهم المحتملة قد... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T21:26+0000

2026-06-19T21:26+0000

2026-06-20T04:47+0000

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وفي تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، اعتبر ترامب أن "إطالة أمد الحرب لإرضاء المتشددين كان من الممكن أن تقود إلى ركود عالمي"، مؤكدًا أن "الحصار البحري كان العامل الأبرز في دفع طهران نحو التفاوض".وأضاف أن ما يجري داخل إيران يمثل "تغييرًا للنظام"، لافتًا إلى أن "خامنئي الابن (مجتبى المرشد الإيراني الحالي) يختلف عن والده (المرشد الراحل علي)". كما أشار إلى أنه لم يتحدث مع المرشد الإيراني الجديد، ووصفه بأنه "يتمتع بقدر من الشجاعة".وكشف ترامب أن مجتبى خامنئي "تعرض لإصابة بالغة"، قائلًا إنه "أُصيب بجروح خطيرة لكنه أظهر شجاعة كبيرة".وحول مستقبل الأزمة، شدد ترامب على أنه يفضل التوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من "اتخاذ إجراءات لن تكون في مصلحة إيران، إذا فشلت المفاوضات"، مستدركًا بالقول إنه لا يعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد.ووصف ترامب الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، بأنه "كارثة"، مجددًا انتقاداته للسياسات السابقة تجاه الملف الإيراني.وفي ما يتعلق بحركة الملاحة، أكد أن السفن تتدفق عبر مضيق هرمز بمعدلات غير مسبوقة، مشيراً إلى عبور نحو 700 سفينة عبر المضيق.كما كشف أنه طلب من الرئيس الصيني عدم الانخراط في الحرب مع إيران، مؤكداً أن بكين وافقت على ذلك "عن طيب خاطر".وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة مسؤولة عن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، محذرا واشنطن من تداعيات انتهاك التزامات مذكرة التفاهم مع إيران.وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن عراقجي أشار خلال الاتصال مع نظيره الباكستاني، إلى "التزام ومسؤولية الولايات المتحدة في إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مؤكداً أن أي انتهاك للالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم ستتحمل الولايات المتحدة مسؤوليته، محذراً من التداعيات والنتائج المترتبة على مثل هذه الخطوة".وأعرب عراقجي عن تقديره للجهود والمبادرات والمساعي الحميدة التي بذلتها باكستان في مسار المفاوضات الدبلوماسية وصولاً إلى التوصل لمذكرة التفاهم.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الاجتماع الذي كان مقررا بين طهران وواشنطن في سويسرا، تم تأجيله ليوم آخر، لافتًا إلى أن المشاورات لتحديد الموعد القادم جارية.وقال بقائي في بيان: "تجري المشاورات حاليًا عبر وسطاء بشأن هذه المسألة، وسيتم الإعلان عن الموعد فور توفر الظروف المناسبة".وأضاف بقائي: "نعمل حاليًا على وضع برنامج لهذا الاجتماع خلال الأيام المقبلة".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، إلغاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها، في وقت لاحق من يوم الجمعه، بين إيران وأمريكا، في منتجع "بورجنستوك" الجبلي في البلاد.ويتكوّن مذكرة التفاهم من 14 بندا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاهم الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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