https://sarabic.ae/20260619/ويتكوف-إيران-ستسمح-لمفتشي-الطاقة-الذرية-بتفتيش-منشآتها-1114510885.html

ويتكوف: إيران ستسمح لمفتشي الطاقة الذرية بتفتيش منشآتها

ويتكوف: إيران ستسمح لمفتشي الطاقة الذرية بتفتيش منشآتها

سبوتنيك عربي

صرّح المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، بأن إيران "ستسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى منشآتها النووية، بهدف تعزيز الشفافية... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T12:33+0000

2026-06-19T12:33+0000

2026-06-19T12:33+0000

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ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الجمعة، عن ويتكوف، قوله في إحاطة مغلقة أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي، أن "إيران ستدعو وكالة الأمم المتحدة المشرفة على الطاقة الذرية، لتفتيش منشآتها النووية والبدء في تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة الموجودة لدى طهران".وأفاد المبعوث الأمريكي بأن "السماح لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المنشآت الإيرانية، لا تتضمنه مذكرة التفاهم الموقّعة بين واشنطن وطهران، ليلة 18 يونيو (حزيران الجاري)".ويتكوّن التفاهم من 14 بندا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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