https://sarabic.ae/20260619/سويسرا-تعلن-إلغاء-المفاوضات-المقررة-بين-إيران-وأمريكا-على-أراضيها-1114497620.html
سويسرا تعلن إلغاء المفاوضات المقررة بين إيران وأمريكا على أراضيها
سويسرا تعلن إلغاء المفاوضات المقررة بين إيران وأمريكا على أراضيها
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، إلغاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها، في وقت لاحق من اليوم، بين إيران وأمريكا، في منتجع "بورجنستوك" الجبلي في... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T05:51+0000
2026-06-19T05:51+0000
2026-06-19T05:51+0000
أخبار إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102131/10/1021311066_0:143:3182:1932_1920x0_80_0_0_a1d79223abb6d3da13be86bc9173f0ef.jpg
وأفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، بأن بيان الخارجية السويسرية، جاء بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض، بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ألغى رحلة كانت مقررة لسويسرا، للقاء المفاوضين الإيرانيين.وكان يفترض أن تقعد لقاءات لبدء مفاوضات ثنائية حول تنفيذ التفاهم المكوّن من 14 بندا، والذي تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن، لإنهاء الحرب.ويوم أمس الخميس، أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لن يسافر إلى سويسرا، مشيرًا إلى أن "مشكلات لوجستية مرتبطة بالمفاوضات حالت دون إتمام الزيارة في موعدها المقرر"، موضحًا في بيان له، أن "الترتيبات المتعلقة بالمفاوضات الجارية كانت سببًا في تأجيل السفر"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة هذه المشكلات أو موعد الزيارة الجديد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعهد بالكشف عن نص المذكرة "خلال يومين"، بل ذهب إلى حدّ القول إنه مستعد لقراءتها أمام الكاميرات، مؤكدا أنه سيرسلها إلى الكونغرس لمراجعتها.ويتكوّن التفاهم من 14 بندا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260618/كان-لي-رأي-مختلف-خامنئي-يوجه-رسالة-بشأن-مذكرة-التفاهم-مع-أمريكا-لإنهاء-الحرب-1114487045.html
https://sarabic.ae/20260619/بزشكيان-اتفاقنا-مع-واشنطن-دليل-على-إيران-القوية-1114497075.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102131/10/1021311066_22:0:2978:2217_1920x0_80_0_0_fcd6186f5d41184993956310e396e7ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, العالم, الأخبار
أخبار إيران, العالم, الأخبار
سويسرا تعلن إلغاء المفاوضات المقررة بين إيران وأمريكا على أراضيها
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، إلغاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها، في وقت لاحق من اليوم، بين إيران وأمريكا، في منتجع "بورجنستوك" الجبلي في البلاد.
وأفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، بأن بيان الخارجية السويسرية، جاء بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض، بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ألغى رحلة كانت مقررة لسويسرا، للقاء المفاوضين الإيرانيين.
وكان يفترض أن تقعد لقاءات لبدء مفاوضات ثنائية حول تنفيذ التفاهم المكوّن من 14 بندا، والذي تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن، لإنهاء الحرب.
ويوم أمس الخميس، أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لن يسافر إلى سويسرا، مشيرًا إلى أن "مشكلات لوجستية مرتبطة بالمفاوضات حالت دون إتمام الزيارة في موعدها المقرر"، موضحًا في بيان له، أن "الترتيبات المتعلقة بالمفاوضات الجارية كانت سببًا في تأجيل السفر"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة هذه المشكلات أو موعد الزيارة الجديد.
وأكدت الإدارة الأمريكية أنها تتطلع إلى بدء المفاوضات الفنية مع إيران "في أقرب وقت ممكن"، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى متابعة التفاهمات الأخيرة بين الجانبين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
، تعهد بالكشف عن نص المذكرة "خلال يومين"، بل ذهب إلى حدّ القول إنه مستعد لقراءتها أمام الكاميرات، مؤكدا أنه سيرسلها إلى الكونغرس لمراجعتها.
ويتكوّن التفاهم من 14 بندا
، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.
وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاهم الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.