https://sarabic.ae/20260619/بزشكيان-اتفاقنا-مع-واشنطن-دليل-على-إيران-القوية-1114497075.html
بزشكيان: اتفاقنا مع واشنطن دليل على إيران القوية
بزشكيان: اتفاقنا مع واشنطن دليل على إيران القوية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بشأن توقيع وثيقة التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، بأنها "وثيقة تاريخية وتمثل برهانًا على إيران القوية"، وفق... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T05:23+0000
2026-06-19T05:23+0000
2026-06-19T05:23+0000
الأخبار
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111182447_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_07daa35b2e14aea215f13d6b6d93c496.jpg
ونشر بزشكيان، مساء أمس الخميس، الوثيقة الموقّعة للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عبر حسابه على منصة "إكس"، وقال معلقًا: "هذه وثيقة تاريخية ورسالة واضحة لإيران القوية: السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل".وشدد بزشكيان أن إيران "كانت وما تزال ملتزمة ومتمسكة بالسلام العالمي مع الحفاظ على الكرامة والاستقلال، والتقدم، والتعاون الإقليمي".ويتكوّن التفاهم من 14 بندا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260618/القيادة-المركزية-القوات-الأمريكية-ترفع-الحصار-البحري-عن-المواني-الإيرانية-بأمر-من-ترامب-1114486338.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111182447_0:0:1777:1332_1920x0_80_0_0_c53fd047b060ec747241c4fce1b639ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار, العالم, إيران
بزشكيان: اتفاقنا مع واشنطن دليل على إيران القوية
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بشأن توقيع وثيقة التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، بأنها "وثيقة تاريخية وتمثل برهانًا على إيران القوية"، وفق تعبيره.
ونشر بزشكيان، مساء أمس الخميس، الوثيقة الموقّعة للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عبر حسابه على منصة "إكس"، وقال معلقًا: "هذه وثيقة تاريخية ورسالة واضحة لإيران القوية: السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل".
وشدد بزشكيان
أن إيران "كانت وما تزال ملتزمة ومتمسكة بالسلام العالمي مع الحفاظ على الكرامة والاستقلال، والتقدم، والتعاون الإقليمي".
ويتكوّن التفاهم من 14 بندا
، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.
وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين
.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.