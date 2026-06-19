https://sarabic.ae/20260619/بزشكيان-اتفاقنا-مع-واشنطن-دليل-على-إيران-القوية-1114497075.html

بزشكيان: اتفاقنا مع واشنطن دليل على إيران القوية

بزشكيان: اتفاقنا مع واشنطن دليل على إيران القوية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بشأن توقيع وثيقة التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، بأنها "وثيقة تاريخية وتمثل برهانًا على إيران القوية"، وفق... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T05:23+0000

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ونشر بزشكيان، مساء أمس الخميس، الوثيقة الموقّعة للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عبر حسابه على منصة "إكس"، وقال معلقًا: "هذه وثيقة تاريخية ورسالة واضحة لإيران القوية: السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل".وشدد بزشكيان أن إيران "كانت وما تزال ملتزمة ومتمسكة بالسلام العالمي مع الحفاظ على الكرامة والاستقلال، والتقدم، والتعاون الإقليمي".ويتكوّن التفاهم من 14 بندا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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