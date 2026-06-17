الرئيس الإيراني: التفاهمات الحالية خطوة مهمة نحو وقف الحرب والاتفاق النهائي لم يتبلور بعد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
أزمة دولية حول دفع الضرائب في عصر الذكاء الاصطناعي... كيف تربح الصين مونديال 2026 وهي خارج المنافسة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:21 GMT
10 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
08:31 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
16:20 GMT
40 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260617/الرئيس-الإيراني-التفاهمات-الحالية-خطوة-مهمة-نحو-وقف-الحرب-والاتفاق-النهائي-لم-يتبلور-بعد-1114420664.html
الرئيس الإيراني: التفاهمات الحالية خطوة مهمة نحو وقف الحرب والاتفاق النهائي لم يتبلور بعد
الرئيس الإيراني: التفاهمات الحالية خطوة مهمة نحو وقف الحرب والاتفاق النهائي لم يتبلور بعد
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن "ما تم التفاهم عليه حتى الآن يُمثل خطوة مهمة باتجاه وقف الحرب وبدء مسار المفاوضات"، مشيراً إلى أن الاتفاق النهائي لم... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T05:41+0000
2026-06-17T05:41+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112683196_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9366271de31bd4f144f23a81959ec711.jpg
وقال بزشكيان، في تصريحات له، إن "إيران مستعدة لجميع الخيارات"، مؤكداً أن "تركيز الحكومة سيبقى منصباً على خدمة الشعب بإخلاص سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لم يتم"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف أن "الشعب الإيراني تعلّم من "إمامه الشهيد" عدم الرضوخ للذل أو الإهانة"، مشدداً على أن وحدة الشعب تمثل الضمانة الأساسية في مواجهة التحديات.وأوضح الرئيس الإيراني: "طالما بقينا متحدين، فلن تستطيع أي قوة إلحاق الضرر بالبلاد"، لافتاً إلى أن خصوم إيران كانوا يعتقدون أن أي عمل عسكري ضد البلاد سيدفع الشعب إلى الابتعاد عن النظام.وكشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أن واشنطن وطهران وحلفائهما اتفقوا على إعلان فوري ونهائي لإنهاء الحرب على جميع الجبهات، مع التعهد بعدم شن أي أعمال عدائية أو توجيه تهديدات متبادلة.ووفقاً لنص المذكرة، يلتزم الطرفان بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً قابلة للتمديد، مع الحفاظ على الوضع الراهن إلى حين إنجاز الاتفاق الشامل.وتنص المذكرة على رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على إيران فور توقيعها، وإنهاء العقوبات على طهران وفق جدول زمني متفق عليه، إلى جانب الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، وإعفاء صادرات النفط الإيراني والخدمات المصرفية المرتبطة بها من العقوبات.كما تعهدت واشنطن بسحب قواتها خلال 30 يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي، والتعاون مع شركائها الإقليميين لإعادة تأهيل إيران ودعم تنميتها الاقتصادية.في المقابل، أكدت إيران مجددًا التزامها بعدم إنتاج أسلحة نووية، والعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يومًا مع مراعاة إزالة العوائق، فيما اتفق الجانبان على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية الأخرى ضمن الاتفاق النهائي.وبحسب المذكرة، ستبدأ الدولتان مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تلقي ضمانات بتنفيذ عدد من البنود المتفق عليها، على أن يتم اعتماد الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران بقرار مُلزم من مجلس الأمن الدولي.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الإثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260616/نائب-الرئيس-الأمريكي-إيران-لن-تحصل-على-شيء-دون-تغيير-جذري-في-سلوكها-1114418483.html
https://sarabic.ae/20260616/اتفاق-إيران-وأمريكا-هل-ينعكس-على-قطاع-غزة-ويدفع-إسرائيل-للتهدئة؟-1114404577.html
https://sarabic.ae/20260616/السيسي-نعمل-على-منع-أي-مساع-تؤدي-لتقويض-ما-نجح-ترامب-في-التوصل-إليه-في-غزة-وإيران-1114405750.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112683196_92:0:980:666_1920x0_80_0_0_ce7ab16762ccf3be355661a4c3807727.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

الرئيس الإيراني: التفاهمات الحالية خطوة مهمة نحو وقف الحرب والاتفاق النهائي لم يتبلور بعد

05:41 GMT 17.06.2026
© AP Photo / Angelina Katsanisالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Angelina Katsanis
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن "ما تم التفاهم عليه حتى الآن يُمثل خطوة مهمة باتجاه وقف الحرب وبدء مسار المفاوضات"، مشيراً إلى أن الاتفاق النهائي لم يتبلور بصورة كاملة بعد.
وقال بزشكيان، في تصريحات له، إن "إيران مستعدة لجميع الخيارات"، مؤكداً أن "تركيز الحكومة سيبقى منصباً على خدمة الشعب بإخلاص سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لم يتم"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
وأضاف أن "الشعب الإيراني تعلّم من "إمامه الشهيد" عدم الرضوخ للذل أو الإهانة"، مشدداً على أن وحدة الشعب تمثل الضمانة الأساسية في مواجهة التحديات.
جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
نائب الرئيس الأمريكي: إيران لن تحصل على شيء دون تغيير جذري في سلوكها
أمس, 22:50 GMT
وأوضح الرئيس الإيراني: "طالما بقينا متحدين، فلن تستطيع أي قوة إلحاق الضرر بالبلاد"، لافتاً إلى أن خصوم إيران كانوا يعتقدون أن أي عمل عسكري ضد البلاد سيدفع الشعب إلى الابتعاد عن النظام.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أن واشنطن وطهران وحلفائهما اتفقوا على إعلان فوري ونهائي لإنهاء الحرب على جميع الجبهات، مع التعهد بعدم شن أي أعمال عدائية أو توجيه تهديدات متبادلة.
ووفقاً لنص المذكرة، يلتزم الطرفان بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً قابلة للتمديد، مع الحفاظ على الوضع الراهن إلى حين إنجاز الاتفاق الشامل.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
اتفاق إيران وأمريكا... هل ينعكس على قطاع غزة ويدفع إسرائيل للتهدئة؟
أمس, 16:14 GMT
وتنص المذكرة على رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على إيران فور توقيعها، وإنهاء العقوبات على طهران وفق جدول زمني متفق عليه، إلى جانب الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، وإعفاء صادرات النفط الإيراني والخدمات المصرفية المرتبطة بها من العقوبات.
كما تعهدت واشنطن بسحب قواتها خلال 30 يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي، والتعاون مع شركائها الإقليميين لإعادة تأهيل إيران ودعم تنميتها الاقتصادية.
في المقابل، أكدت إيران مجددًا التزامها بعدم إنتاج أسلحة نووية، والعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يومًا مع مراعاة إزالة العوائق، فيما اتفق الجانبان على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية الأخرى ضمن الاتفاق النهائي.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
السيسي: نعمل على منع أي مساع تؤدي لتقويض ما نجح ترامب في التوصل إليه في غزة وإيران
أمس, 17:11 GMT
وبحسب المذكرة، ستبدأ الدولتان مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تلقي ضمانات بتنفيذ عدد من البنود المتفق عليها، على أن يتم اعتماد الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران بقرار مُلزم من مجلس الأمن الدولي.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الإثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала