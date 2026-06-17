https://sarabic.ae/20260617/الرئيس-الإيراني-التفاهمات-الحالية-خطوة-مهمة-نحو-وقف-الحرب-والاتفاق-النهائي-لم-يتبلور-بعد-1114420664.html

الرئيس الإيراني: التفاهمات الحالية خطوة مهمة نحو وقف الحرب والاتفاق النهائي لم يتبلور بعد

الرئيس الإيراني: التفاهمات الحالية خطوة مهمة نحو وقف الحرب والاتفاق النهائي لم يتبلور بعد

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن "ما تم التفاهم عليه حتى الآن يُمثل خطوة مهمة باتجاه وقف الحرب وبدء مسار المفاوضات"، مشيراً إلى أن الاتفاق النهائي لم... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T05:41+0000

2026-06-17T05:41+0000

2026-06-17T05:41+0000

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وقال بزشكيان، في تصريحات له، إن "إيران مستعدة لجميع الخيارات"، مؤكداً أن "تركيز الحكومة سيبقى منصباً على خدمة الشعب بإخلاص سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لم يتم"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف أن "الشعب الإيراني تعلّم من "إمامه الشهيد" عدم الرضوخ للذل أو الإهانة"، مشدداً على أن وحدة الشعب تمثل الضمانة الأساسية في مواجهة التحديات.وأوضح الرئيس الإيراني: "طالما بقينا متحدين، فلن تستطيع أي قوة إلحاق الضرر بالبلاد"، لافتاً إلى أن خصوم إيران كانوا يعتقدون أن أي عمل عسكري ضد البلاد سيدفع الشعب إلى الابتعاد عن النظام.وكشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أن واشنطن وطهران وحلفائهما اتفقوا على إعلان فوري ونهائي لإنهاء الحرب على جميع الجبهات، مع التعهد بعدم شن أي أعمال عدائية أو توجيه تهديدات متبادلة.ووفقاً لنص المذكرة، يلتزم الطرفان بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً قابلة للتمديد، مع الحفاظ على الوضع الراهن إلى حين إنجاز الاتفاق الشامل.وتنص المذكرة على رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على إيران فور توقيعها، وإنهاء العقوبات على طهران وفق جدول زمني متفق عليه، إلى جانب الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، وإعفاء صادرات النفط الإيراني والخدمات المصرفية المرتبطة بها من العقوبات.كما تعهدت واشنطن بسحب قواتها خلال 30 يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي، والتعاون مع شركائها الإقليميين لإعادة تأهيل إيران ودعم تنميتها الاقتصادية.في المقابل، أكدت إيران مجددًا التزامها بعدم إنتاج أسلحة نووية، والعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يومًا مع مراعاة إزالة العوائق، فيما اتفق الجانبان على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية الأخرى ضمن الاتفاق النهائي.وبحسب المذكرة، ستبدأ الدولتان مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تلقي ضمانات بتنفيذ عدد من البنود المتفق عليها، على أن يتم اعتماد الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران بقرار مُلزم من مجلس الأمن الدولي.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الإثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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